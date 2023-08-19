Лучшие работы работы Игоря Ясуловича

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в Самарской области, в селе Залесье. Его отец был военным, и семья часто переезжала. В детстве Игорь Ясулович приезжал на каникулы к родным матери в Белоруссию, в Витебскую область. После Великой Отечественной войны Ясуловичи осели в Таллине, в первый театральный кружок будущий артист пошел там — тогда он понял, что его жизнь будет связана с актерской работой.

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После школы Игорь Ясулович отправился в Москву поступать в вуз — разумеется, на актерское отделение. В ГИТИС он не попал, но поступил на курс Михаила Ромма во ВГИК, который окончил в 1962 году. Среди своих любимых предметов он называл пластическое искусство (пантомиму) и историю советского и зарубежного кино. Потом, кстати, Ясулович снова пошел учиться к Ромму — на этот раз на режиссерский факультет, диплом о втором образовании он получил в 1974-м. «Творческий человек должен постоянно совершенствоваться», — говорил артист в интервью.

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Первую роль в кино Игорь Ясулович получил во время последнего года учебы: наставник позвал его сняться в своем фильме «Девять дней одного года» о физиках-ядерщиках (и, само собой, о большой любви). На съемочной площадке молодой актер работал с Алексеем Баталовым, Иннокентием Смоктуновским, Евгением Евстигнеевым и другими звездами советского кино. После премьеры картины он стал получать приглашения от других режиссеров.

Король эпизода

На счету Игоря Ясуловича более 230 киноработ. Зрители помнят и любят его не только как неподражаемого исполнителя ролей второго плана, но и как замечательного актера дубляжа. Он дублировал, например, Арамиса в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» (роль исполнил Игорь Старыгин). Но, по словам Игоря Ясуловича, этой работой он ни в коем случае не собирался перетягивать одеяло на себя — наоборот, хотел, чтобы зрители даже не обратили внимания на то, что роль озвучивает не Старыгин. Также голосом актера говорят герои фильмов «Список Шиндлера», «Пятый элемент», «Сонная лощина», «Джуманджи», «Вам письмо» и других.

Игорь Ясулович снялся в нескольких эпизодических ролях у мэтра отечественной эксцентрической комедии Леонида Гайдая. Надо сказать, что режиссер очень придирчиво относился к подбору актеров для своих картин, биограф Гайдая кинокритик Евгений Новицкий использует даже выражение «гайдаевский актер». Ясулович сыграл, например, собакозаводчика — предмет гнева управдома в «Бриллиантовой руке», снялся в двух новеллах ленты «Не может быть!» (актера можно увидеть в сцене продажи картин с Вячеславом Невинным и Натальей Крачковской в «Преступлении и наказании», а также среди гостей в «Свадебном происшествии»).

В одной из сцен фильма «12 стульев» актеру пришлось сниматься полностью голым: его герой инженер Щукин, принимая душ, обнаруживает, что воду отключили, идет на лестничную площадку позвать дворника, а попадает в безвыходное положение. Тогда, вспоминает Игорь Ясулович, в Москве стояла 30-градусная жара, пена, которой он был покрыт с ног до головы, быстро высохла — пришлось намазывать снова. Эпизод сняли со второго дубля.

В картине Геральда Бежанова «Самая обаятельная и привлекательная» Игорь Ясулович сыграл спекулянта, который продает героине Ирины Муравьевой дефицитные джинсы и костюм от Пьера Кардена. Фраза его героя «Она что, с Урала?» стала крылатой.

Многие фильмы трудно представить без небольших, но запоминающихся ролей Ясуловича: инженера Ларичева в «Ста граммах для храбрости», смотрителя парка в «Мэри Поппинс, до свидания», магистра Джарви в «31 июня», секретаря герцога в картине «Тот самый Мюнхгаузен», Корна в мини-сериале «Гардемарины, вперед!» и многих других. Игорь Ясулович очень хорошо понимал слова знаменитого русского актера Михаила Щепкина «Не бывает маленьких ролей — бывают маленькие актеры» (которые, кстати, часто повторял Константин Станиславский): в интервью говорил, что, если предлагают большую роль — замечательно, если маленькую — значит, надо играть маленькую.

С 1976-го по 2010-й Ясулович снимался в «Ералаше», а в 1966–1987 годах — в сатирическом киножурнале «Фитиль». В 2000-х годах актер много работал над ролями в многосерийных фильмах и сериалах, среди которых «Брежнев», «Ермоловы», «Статский советник» и другие.

Что касается театральной карьеры, то с 1962 по 1964 год артист служил в Экспериментальном театре-студии пантомимы («Эктемим»), в 1964-м перешел в Московский театр-студию киноактера и прослужил там почти 30 лет, до 1993 года. После поступил в труппу Московского театра юного зрителя. Там в разные годы он играл в спектаклях «Шуты Шекспировы», «Пушкин. Дуэль. Смерть», «Гроза», «Собачье сердце», «Скрипка Ротшильда» и многих других.

Режиссер и педагог

Игорь Ясулович снял три фильма — мелодрамы «Каждый мечтает о собаке» (1975) и «Пропал и нашелся» (1976), а также детскую картину «Здравствуй, река!» (1978). В качестве театрального режиссера поставил спектакль «Иллюзия» по пьесе Пьера Корнеля, оперу «Свадьба Фигаро» и оперетту «Летучая мышь» совместно с Александром Тителем.

В 2002 году Игорь Ясулович возглавил мастерскую на актерском факультете ВГИКа и стал руководителем факультета музыкального театра в РАТИ — ГИТИС. Преподавательскую работу артист не оставлял, кстати, и во время пандемии COVID-19: когда это стало возможно, приходил на занятия в маске, работал с учениками по видеосвязи, помогал молодым актерам разбирать тексты и погружаться в них.

В 2000 году Игорь Ясулович стал обладателем Государственной премии России в области литературы и искусства, годом позже получил звание народного артиста Российской Федерации. Артист — лауреат Международной театральной премии имени К.С. Станиславского (2006), премий «Чайка» (2006) и «Золотой витязь» (2006). В 2013-м был удостоен российского ордена Почета.