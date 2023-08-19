Раскрыты детали возраста Супермена в новом фильме

В последние несколько месяцев Джеймс Ганн всё активнее делится новой информацией о фильме «Супермен: Наследие». Недавно один из пользователей спросил режиссёра, посвятят ли ленту молодой версии супергероя.

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Постановщик ответил, что это не так, хотя в картине действительно покажут более ранний период жизни персонажа.

Главную роль в ленте сыграет Дэвид Коренсвет. Компанию ему составит 32-летняя актриса Рэйчел Броснахэн, которая исполнит роль его возлюбленной Лоис Лейн. Про других актёров, которые сыграют в ленте, неизвестно. Их наверняка объявят позже.