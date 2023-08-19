Раскрыты детали возраста Супермена в новом фильме

Джеймс Ганн раскрыл детали возраста Супермена в новом фильме
В последние несколько месяцев Джеймс Ганн всё активнее делится новой информацией о фильме «Супермен: Наследие». Недавно один из пользователей спросил режиссёра, посвятят ли ленту молодой версии супергероя.
Постановщик ответил, что это не так, хотя в картине действительно покажут более ранний период жизни персонажа.
Главную роль в ленте сыграет Дэвид Коренсвет. Компанию ему составит 32-летняя актриса Рэйчел Броснахэн, которая исполнит роль его возлюбленной Лоис Лейн. Про других актёров, которые сыграют в ленте, неизвестно. Их наверняка объявят позже.
Фильм «Супермен: Наследие» станет первой картиной новой киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна. Премьера состоится в июле 2025 года, а съёмки, если не будет проблем из-за забастовки, начнутся в январе 2024 года.