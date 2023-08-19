Третий акт «Черной вдовы» был переписан во время съемок

Актер Дэвид Харбор, играющий Красного Стража в киновселенной Marvel, рассказал, что в процессе съемок фильма «Черная вдова» полностью был изменен третий акт. Так пожелала студия.

© Кадр из фильма "Черная вдова"

«В Marvel, переделывают все, даже крупные постановки. Весь третий акт «Черной вдовы» был переделан по ходу съемок, что просто невероятно. Они просто хотят такой свободы», — сказал Харбор.

По его словам, уже должны были стартовать съемки очередного марвелоского кроссовера «Громовержцы», где появлялись бы герои из разных фильмов киновселенной. В частности, там снова воссоединились бы Красный страж и Елена Белова в исполнении Флоренс Пью.

Однако забастовка сценаристов внесла коррективы. Съемки были отложены, так как студия не имела возможности вносить правки в сценарий.