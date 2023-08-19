Третий акт «Черной вдовы» был переписан во время съемок

Весь третий акт «Черной вдовы» был переписан прямо во время съемок
Актер Дэвид Харбор, играющий Красного Стража в киновселенной Marvel, рассказал, что в процессе съемок фильма «Черная вдова» полностью был изменен третий акт. Так пожелала студия.
«В Marvel, переделывают все, даже крупные постановки. Весь третий акт «Черной вдовы» был переделан по ходу съемок, что просто невероятно. Они просто хотят такой свободы», — сказал Харбор.
По его словам, уже должны были стартовать съемки очередного марвелоского кроссовера «Громовержцы», где появлялись бы герои из разных фильмов киновселенной. В частности, там снова воссоединились бы Красный страж и Елена Белова в исполнении Флоренс Пью.
Однако забастовка сценаристов внесла коррективы. Съемки были отложены, так как студия не имела возможности вносить правки в сценарий.
«Черная вдова» вышла в 2021 году и была одним из первых больших фильмов, получивших гибридный релиз. Из-за пандемии картина вышла одновременно в кинотеатрах и на стриминге Disney+. После этого исполнительница главной роли Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за потенциально упущенной выгоды. В итоге стороны примирились не доводя до судебного разбирательства.