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Весь третий акт «Черной вдовы» был переписан прямо во время съемок

Актер Дэвид Харбор, играющий Красного Стража в киновселенной Marvel, рассказал, что в процессе съемок фильма «Черная вдова» полностью был изменен третий акт. Так пожелала студия.

Третий акт «Черной вдовы» был переписан во время съемок
© Кадр из фильма "Черная вдова"

«В Marvel, переделывают все, даже крупные постановки. Весь третий акт «Черной вдовы» был переделан по ходу съемок, что просто невероятно. Они просто хотят такой свободы», — сказал Харбор.

По его словам, уже должны были стартовать съемки очередного марвелоского кроссовера «Громовержцы», где появлялись бы герои из разных фильмов киновселенной. В частности, там снова воссоединились бы Красный страж и Елена Белова в исполнении Флоренс Пью.

Однако забастовка сценаристов внесла коррективы. Съемки были отложены, так как студия не имела возможности вносить правки в сценарий.

«Черная вдова» вышла в 2021 году и была одним из первых больших фильмов, получивших гибридный релиз. Из-за пандемии картина вышла одновременно в кинотеатрах и на стриминге Disney+. После этого исполнительница главной роли Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за потенциально упущенной выгоды. В итоге стороны примирились не доводя до судебного разбирательства.