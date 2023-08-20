Опубликован трейлер мелодрамы «Иди ко мне, детка»

Vertical Entertainment выпустила трейлер новой романтической комедии «Иди ко мне, детка». Главную роль в ней сыграл Питер Динклэйдж – композитора, разрывающегося между двумя женщинами.

Режиссёром картины выступила Ребекка Миллер («Баллада о Джеке и Роуз»). Сюжет следует за музыкантом, женатым на враче (Энн Хэтэуэй). Однако у героя есть любовница – капитан буксира (Мариса Томей), что приводит к творческому прозрению, профессиональному прорыву и большей драме, чем содержат все его произведения вместе взятые.