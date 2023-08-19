В сеть попали кадры из нового триллера «Рептилия»

Netflix показал кадры из своего нового криминального триллера, снятого в жанре неонуар, «Рептилия». Главные роли сыграли Бенисио Дель Торо и Алисия Сильверстоун. Они воссоединились на съёмочной площадке после боевика «Лишний багаж» (1997), в котором сыграли влюбившихся похитителя и его жертву. В «Рептилии» актёры изобразили супружескую пару.

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Дель Торо играет Николса, который, согласно официальному синопсису, является «настырным детективом из Новой Англии, взявшимся за раскрытие запутанного дела. Желание героя докопаться до истины не лучшим образом отражается на его собственной жизни и приводит к потере иллюзий.