Мексиканский "Синий жук" по вселенной DC собрал в первый день $10 млн

Впрочем, надежда на хороший результат есть. Уже сейчас фильм заработал больше, чем если бы его премьера прошла не в кинотеатрах, а онлайн, как это изначально планировалось. Более того, фильм получил поддержку 76% критиков на сайте Rotten Tomatoes. А зрители с теплотой отнеслись к камерности фильма: в кои-то веки супергерой отвечает не за судьбу всего мира, а только за свою семью.