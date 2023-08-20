Мексиканский "Синий жук" по вселенной DC собрал в первый день 10 млн долларов
Первый фильм о супепгерое-латиноамериканце "Синий жук" показал достаточно скромный успех на старте проката, собрав за первый день 10 млн долларов. Причем, в эту сумму входит 3,3 млн доллара, заработанные картиной на предпоказах 17 августа, сообщает Variety.
Затраты на создание фильма составили 104 млн долларов, поэтому есть некоторые опасения, сможет ли фильм окупиться и не продолжит ли череду супергеройских провалов этого года ("Шазам. Ярость богов", "Флэш").
Впрочем, надежда на хороший результат есть. Уже сейчас фильм заработал больше, чем если бы его премьера прошла не в кинотеатрах, а онлайн, как это изначально планировалось. Более того, фильм получил поддержку 76% критиков на сайте Rotten Tomatoes. А зрители с теплотой отнеслись к камерности фильма: в кои-то веки супергерой отвечает не за судьбу всего мира, а только за свою семью.
В роли Синего жука выступил Шоло Маридуэнья ("Кобра Кай"), его антагонисткой стала Сьюзен Сарандон ("Мачеха", "Масло Лоренцо", "Тельма и Луиза").
На российские экраны выход "Синего жука" не планируется.