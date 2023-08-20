«Меч короля» Николая Арселя начинает фестивальное шествие

Фильм «Меч короля» Николая Арселя вошел в программу Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF 2023), который пройдет в Канаде с 7 по 17 сентября. Ранее картину покажут в основном конкурсе 80-го Венецианского международного кинофестиваля (30 августа — 9 сентября).

В основе фильма лежат реальные события о покорении диких земель. Это история о стремлении отважного рыцаря и исследователя навсегда изменить карту Дании. Однако в погоне за мечтой и богатством он рискует потерять любовь и близких ему людей.