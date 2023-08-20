"Бонни и Клайд" из России и "Без обид" с Лоуренс: что посмотреть онлайн

Атмосферный роуд-муви "По блуждающим тропам", исследование природы удачи в "Диагноз "Везучая", байопик о жене Кеннеди с Натали Портман "Джеки" и секс-комедия "Без обид" с звездой "Голодных игр". Рассказываем о захватывающих киноновинках.

© Омск Здесь

Оторва Дженнифер Лоуренс спасается от финансового краха, соблазняя асоциального ботана. Аглая Тарасова как магнит притягивает удачу в любых авантюрах, к которым подключается. Оскароносный Жан Дюжарден отправляется в опасное путешествие через всю Францию. А Натали Портман в роли первой леди США пытается пережить смерть Кеннеди. На витрине рубрики #КиноЗдесь в этот раз три увлекательных фильма и один российский сериал, который уже полюбился зрителям.

Видео дня

"Без обид" (18+)

Режиссёр: Джин Ступницки

О чём фильм. 32-летняя оторва Мэдди (Дженнифер Лоуренс) загнана долгами в непростую жизненную ситуацию. Она больше не может таксовать (машину забрала налоговая), а доставшийся в наследство от матери дом тоже скоро уйдёт с молотка. Неожиданно для себя она откликается на необычное объявление: богатая семья ищет девушку, которая поможет раскрепостить перед колледжем их зажатого 19-летнего сынулю Перси (Эндрю Барт Фельдман). Раскрепостить и в эмоциональном, и в сексуальном плане. Вот только парнишка не промах и на развратные провокации Мэдди так просто не поддастся.

Что интересного. Роковая красотка соблазняет застенчивого юношу - сюжет, с которого уже, казалось бы, осыпается вековая штукатурка. Но если не прогадать с актёрами, что-то да может получиться. И прекрасный дуэт Лоуренс-Фельдман - это попадание "в десяточку". На наших глазах Джин Ступницки ("Хорошие мальчики", сценарий для "Офиса" и "Очень плохой училки") предпринимает неожиданное: реанимирует жанр секс-комедии. Балансирующая на грани пошлости, история в итоге пропитана нежностью, при этом сочетая в себе отвязность того же "Мальчишника в Вегасе" (культовая американская комедия, в которой тоже много секса). Ну и, конечно, комедийный талант Лоуренс блистает тут во всей красе, ей редко достаются роли в забавных фильмах, что само по себе уже большое упущение.

Кому не понравится. Хейтеры лёгких пустяковых комедий здесь проходят мимо, ведь этот фильм создан, чтобы разгрузить мозг, а не подразнить его чем-то осмысленным и сложным.

"Диагноз "Везучая" (16+)

Время: 8 серий по 40 минут

О чём сериал. Кто-то хранит на удачу кроличью лапку и просыпается рано-рано утром, потому что "бог подаёт". А кто-то берёт на дело безбашенную красотку по имени Лика, потому что эта девушка - в буквальном смысле магнит для удачи. Такая слава пришла к ней после десятка-другого удачных преступлений, в которых она поучаствовала. Однажды свой необычный дар Лике приходится применить, чтобы вытащить из-за решётки и спасти от преследования бухгалтера-невезунчика Антона. Вот он как раз регулярно попадает в какие-нибудь переделки. Авантюра растянется на целый сериал.

Что интересного. Криминальную комедию с Аглаей Тарасовой и Кириллом Кяро придумал Владимир Батрамеев ("Полицейский с Рублёвки"), а воплотил на экране Кирилл Кузин ("Самый лучший фильм"). Получилась этакая зажигательная история "русских Бонни и Клайда", только без романтической подоплёки. Ну и без феминистических мотивов не обошлось, потому что главная героиня "сильная, независимая" и все дела.

Кому не понравится. Если вы ещё не были на море этим летом, лучше лишний раз не дразнитесь потрясающими ландшафтами Краснодарского края (коих тут в избытке).

"По блуждающим тропам" (16+)

Режиссёр: Дени Имбер

Время: 95 минут

О чём фильм. Этот французский фильм обойдёт стороной широкий прокат, о нём, вероятно, узнают мало людей, но мы мимо такого сокровища пройти не смогли. В центре сюжета история жизни путешествующего писателя Пьера. Его всегда что называется "кормили ноги" - он в режиме пеших путешествий открывал новые горизонты для себя, а затем и своих читателей - писал об этом хорошие книги. Но вот в жизни мужчины случается страшное - жёсткое падение с высоты и очень серьёзные травмы. Герой решает, превозмогая физическую боль, пройти пешком через всю Францию, и искренне верит, что путешествие принесёт ему исцеление.

Что интересного. Главную роль в этом атмосферном роуд-муви исполнил Жан Дюжарден - обладатель премии "Оскар" за главную роль в великолепной стилизованной мелодраме "Артист". Харизматичный французский красавец - очень удачный выбор для роли сильного и несгибаемого Пьера, вместе с которым мы исследуем аутентичные просторы настоящей Франции.

Кому не понравится: Если вам хорошо сидится в своём городе на работе 5/2, и вы не мечтаете об опасных приключениях и авантюрах, которые изменят вашу жизнь, фильм, скорее всего, в вас не попадёт (он что с ума сошёл, почему ему не сидится на реабилитации в комфортной клинике?!).

"Джеки" (18+)

Время: 100 минут

О чём фильм. Уже полежавший в архиве и явно недооценённый критиками фильм с блистательной Натали Портман в главной роли получил официальный цифровой релиз. Это история убийства Джона Кеннеди глазами его жены Жаклин. Она была с мужем там в момент убийства и видела весь этот ужас своими глазами. Из первой леди США Джеки в одночасье превратилась в одну из самых знаменитых вдов всех времён. Ей предстоит проявить недюжинную выдержку, чтобы пережить утрату любимого и сохранить при этом лицо.

Что интересного. "Джеки" - очень эстетичная драма с тремя номинациями на "Оскар" (за лучшую женскую роль, костюмы и саундтрек). Роль Жаклин считают одной из лучших в карьере Портман. Актрисе определённо удалось изобразить весь тот надлом, всю бурю эмоций, которые моментально обрушились на хрупкую женщину в шикарном костюме, запятнанном кровью 35-го президента США.