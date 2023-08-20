"Оппенгеймер" собрал в мировом прокате 700 млн долларов, обновив рекорд

"Оппенгеймер" собрал в мировом прокате 700 млн долларов, обновив свой рекорд
Фильм "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана взял очередную планку - его мировые сборы преодолели отметку в 700 млн долларов.
По оценкам экспертов, картина вскоре обгонит "Интерстеллар" (715 млн долларов), а затем может подвинуть и "Начало"(828 млн долларов) с третьего места самых кассовых фильмов режиссера, пишет Collider. На первом месте находится "Темный рыцарь: Возрождение легенды"(1 млрд 81 млн долларов), на втором - "Темный рыцарь"(1 млрд 6 млн долларов).
В ролях: Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Рами Малек, Флоренс Пью, Бенни Сэфди, Кеннет Брана, Джек Куэйд.
Сценарий написан по книге Кая Берда и Мартина Дж. Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера", удостоенной Пулитцеровской премии.
В США фильм получил прокатный рейтинг "R". В России фильм может выйти в прокат осенью.