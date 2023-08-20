"Оппенгеймер" собрал в мировом прокате 700 млн долларов, обновив рекорд

По оценкам экспертов, картина вскоре обгонит "Интерстеллар" (715 млн долларов), а затем может подвинуть и "Начало"(828 млн долларов) с третьего места самых кассовых фильмов режиссера, пишет Collider. На первом месте находится "Темный рыцарь: Возрождение легенды"(1 млрд 81 млн долларов), на втором - "Темный рыцарь"(1 млрд 6 млн долларов).