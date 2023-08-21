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Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" собрал 177 миллионов рублей за прошлый уикенд

Французский анимационный фильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" возглавил кинопрокат в России за минувшие выходные с 177 миллионами рублей кассовых сборов.

"Леди Баг и Супер-Кот" собрал 177 миллионов рублей за уикенд
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Об этом сообщает портал Kinobusiness.

По сюжету мультфильма во французской школе учатся девочка Маринетт и мальчик Адриан, в которого она влюблена.

Простые школьники, когда городу угрожает опасность, превращаются в супергероев: Маринетт в - Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота. Свои суперспособности они хранят в тайне.

На втором месте рейтинга расположился фильм "Баба-Яга спасает мир". По сюжету фильма Баба Яга из сказочного леса отправляется в современный мир, чтобы найти дивноцвет — мощное оружие волшебников. Там она встречается со множеством причуд реальности.

Главные роли в фильме исполнили Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Григорий Сиятвинда и Александр Ильин.

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