"Леди Баг и Супер-Кот" собрал 177 миллионов рублей за уикенд

Французский анимационный фильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" возглавил кинопрокат в России за минувшие выходные с 177 миллионами рублей кассовых сборов.

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Об этом сообщает портал Kinobusiness.

По сюжету мультфильма во французской школе учатся девочка Маринетт и мальчик Адриан, в которого она влюблена.

Простые школьники, когда городу угрожает опасность, превращаются в супергероев: Маринетт в - Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота. Свои суперспособности они хранят в тайне.