Грузинская драма "Черный дрозд" стала лучшим фильмом Сараевского кинофестиваля

«Черный дрозд» (Blackbird Blackbird Blackberry), грузинская драма Элен Навериани о 40-летней независимой женщине, у которой новый роман с мужчиной вызывает экзистенциальное пробуждение, получила главный приз как лучший фильм на Международном кинофестивале в Сараево 2023 года. Об этом пишет Hollywood reporter.

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Сыгравшая главную роль Екатерина Чавлеишвили также получила награду за лучшую женскую роль. Награды были вручены на церемонии Heart of Sarajevo в пятницу вечером.

Приз за лучшую мужскую роль достался дебютанту Йовану Гиничу за роль сербского подростка в фильме Владимира Перишича «Затерянная страна». Картина рассказывает о 1990-х годах. Главный герой оказался между студенческими протестами против авторитарного режима президента Сербии Слободана Милошевича и верностью своей матери, которая оказалась пресс-секретарем режима.

Украинский режиссер Филипп Сотниченко получил награду за независимую режиссуру за киноленту «Пализиада». Это медленно разгорающаяся криминальная драма о двух друзьях, полицейском детективе и судебном психиатре, который ведет следствие в отношении своего коллеги на западе Украины в 1996 году, за несколько месяцев до того, как Украина подписала Европейскую конвенцию о правах человека.

Приз фестиваля за лучший документальный фильм получила картина «Бутылки» сербского режиссера Неманьи Войновича, рассказывающая о маргиналах и широкомасштабной антисанитарной свалке на окраине Белграда. Македонский режиссер Кумяна Новакова получила награду за фильм, который лучше всего проникает в вопросы прав человека. Речь идет о картине «Молчание разума», в которой обнародованы архивы гаагского суда по оценке прав человека о том, как женщин использовали в качестве «оружия» в боснийской войне.