Стали известны детали сюжета "Супермен: Наследие"

Глава DC Джеймс Ганн поделился деталями фильма "Супермен: Наследие"
Недавно появилась информация о том, что сюжет нового фильма про Супермена будет сосредоточен на ранней части жизни супергероя. Однако спустя время Глава DC Studios Джеймс Ганн внес ясность в ситуацию и поделился новыми подробностями о фильме "Супермен: Наследие".
С соответствующим вопросом к нему обратился один из пользователей социальной сети, в которой продюсер ведет личный блог. Ответ был следующим, сообщает издание Independent:
"Я никогда не планировал снимать фильм о молодом Супермене, просто о Супермене!".
В прошлом году Генри Кавилл отказался от исполнения своей роли в проекте. Позднее он также заявил, что не будет сниматься в продолжении сериала "Ведьмак" и франшизе "Миссия невыполнима".
Ранее стало известно, что главные роли в "Супермен: Наследие" исполнят Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахан.