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Глава DC Джеймс Ганн поделился деталями фильма "Супермен: Наследие"

Недавно появилась информация о том, что сюжет нового фильма про Супермена будет сосредоточен на ранней части жизни супергероя. Однако спустя время Глава DC Studios Джеймс Ганн внес ясность в ситуацию и поделился новыми подробностями о фильме "Супермен: Наследие".

Стали известны детали сюжета "Супермен: Наследие"
© Кадр из фильма "Бэтмен против Супермена"

С соответствующим вопросом к нему обратился один из пользователей социальной сети, в которой продюсер ведет личный блог. Ответ был следующим, сообщает издание Independent:

"Я никогда не планировал снимать фильм о молодом Супермене, просто о Супермене!".

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В прошлом году Генри Кавилл отказался от исполнения своей роли в проекте. Позднее он также заявил, что не будет сниматься в продолжении сериала "Ведьмак" и франшизе "Миссия невыполнима".

Ранее стало известно, что главные роли в "Супермен: Наследие" исполнят Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахан.

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