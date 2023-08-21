Стали известны детали сюжета "Супермен: Наследие"

Недавно появилась информация о том, что сюжет нового фильма про Супермена будет сосредоточен на ранней части жизни супергероя. Однако спустя время Глава DC Studios Джеймс Ганн внес ясность в ситуацию и поделился новыми подробностями о фильме "Супермен: Наследие".

© Кадр из фильма "Бэтмен против Супермена"

С соответствующим вопросом к нему обратился один из пользователей социальной сети, в которой продюсер ведет личный блог. Ответ был следующим, сообщает издание Independent:

"Я никогда не планировал снимать фильм о молодом Супермене, просто о Супермене!".

В прошлом году Генри Кавилл отказался от исполнения своей роли в проекте. Позднее он также заявил, что не будет сниматься в продолжении сериала "Ведьмак" и франшизе "Миссия невыполнима".