Дэвид Эйр жалеет о решении сохранить Джокеру татуировку на лице

Идея татуировки принадлежит мне на 100%. Это был мой выбор. Первоначальная идея заключалась в том, что на ней было бы написано «Благословенный», а не «Поврежденный». Я сожалею о том решении. Это вызвало раздражение и раскол. Не каждая идея хороша.