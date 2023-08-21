Советскую классику покажут в Музее Победы в «Ночь кино»

26 августа Музей Победы присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой проведет кинопоказы и творческие встречи. Об этом в понедельник, 21 августа, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе учреждения.

© Вечерняя Москва

— В 17:00 состоится творческая встреча с создателями сериала «Позывной «Журавли» — режиссером Александром Балахновыми и актрисой Юлией Афанасьевой, — говорится в сообщении.

Затем последует показ картины. Фильм знакомит зрителей с жизнью разведчиков, которые проводят диверсии в тылу врага и приводят «языков».

Также в музее покажут многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны» в честь его 50-летия. Это культовая лента о работе советского разведчика Максима Исаева в тылу гитлеровского рейха.

Помимо этого зрители смогут увидеть 10 анимационных фильмов проекта «Детская книга войны». В основу роликов легли дневники детей от 9 до 17 лет, которые пережили ужасы Великой Отечественной наравне со взрослыми.