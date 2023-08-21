Стала известна дата возвращения "Давай поженимся" в эфир

Программа "Давай поженимся" будет вновь выходить в эфир Первого канала с конца августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

"Подтверждаем с 28 августа", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее о том, что "Давай поженимся" вернется в эфир Первого канала, сообщил в беседе с ТАСС генеральный директор телеканала Константин Эрнст.

В свою очередь ведущая проекта Лариса Гузеева рассказывала, что новые выпуски программы будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений, ее слова приводили в пресс-службе Первого канала.

Программа "Давай поженимся" - свадебное ток-шоу, которое выходит на Первом канале с 2008 года. Среди постоянных ведущих передачи - Лариса Гузеева и Роза Сябитова.