Программа третьего Международного кинофестиваля «Форма жизни»

С 30 августа по 3 сентября 2023 года в Перми и районах Пермского края пройдёт третий Международный кинофестиваль «Форма Жизни», организованный Киностудией им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Пермского края, Пермской кинокомиссии и «Пермской синематеки».

© Кадр из фильма «Невечная мерзлота»

В рамках фестиваля пройдёт обширная конкурсная и внеконкурсная кинопрограммы.

Конкурсная программа

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

Основу фестиваля составляет международная конкурсная программа. Победителей определят члены международного жюри. В конкурсе принимают участие 8 полнометражных документальных фильмов из разных стран мира, в том числе из России, созданные в 2022–2023 годах.

Международная премьера – «Охотник за метеоритами»

2023, Россия, реж. Наталья Анисимова

В центре сюжета фильма – первооткрыватель со стажем Тимур Крячко, человек, посветивший свою жизнь астрономии и метеоритике. Через его образ, его знания и умения, фильм рассказывает, какие изменения произошли в русской метеоритике за последние 10 лет. Об истории метеоритики России, о загадках и тайнах, связанных с метеоритами, рассказывают ведущие научные сотрудники и руководители лаборатории метеоритики Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН и главные хранители Минерологического музея им. Ферсмана РАН.

Российская премьера – «Лодка Орсона Уэлса»

2022, Бразилия, реж. Петруса Карири и Фирмино Холанда

Кадр из фильма «Лодка Орсона Уэлса»

В 1942 году Орсон Уэллс находился в Бразилии, где снимал документальный фильм «Все это правда» о карнавале и бразильских рыбаках-жангадейросах. Во время съёмок погиб лидер жангадейрос «Мануэль Жакаре».

Российская премьера – «В отсутствии всего»

2022, Сербия, реж. Лука Папич

После увольнения аутсайдер, художник из Белграда Александр теряет свою собаку и отправляется на её поиски. Вместе со своими странными друзьями он ведёт нас в странствие по Сербии. В ходе этого путешествия герой и страна ищут свою идентичность.

«Невечная мерзлота»

2023, Россия, реж. Яна Рубановская

Вечная мерзлота – общеупотребимый научный термин. Это замёрзшая в результате многочисленных ледниковых периодов почва. Территория России покрыта ей на две трети. Но оказалось, что «вечная» не значит «навсегда»… Герои фильма – учёные, они отправляются в опасные и захватывающие экспедиции в разные уголки русской Арктики – от Ямала до Чукотки. Они наблюдают, как мерзлота тает, пытаются понять её законы, сохранить её.

Существует ли на самом деле что-то вечное в природе? Способно ли человечество влиять на это? И как всем нам жить в столь стремительно меняющемся мире?

Российская премьера – «Будущее время»

2022, Ирландия, реж. Кристин Моллой и Джо Лоулор

Картина, снятая как серия сеансов озвучивания, представляет собой пронзительный рассказ, в котором авторы исследуют собственный опыт старения, воспитания детей, психических заболеваний и жестокую историю, скрытую под тяжестью ирландской земли.

«Рай»

2022, Франция, Швейцария, реж. Александр Абатуров

Кадр из фильма «Рай»

Лето 2021 года, в Якутии полыхают страшные лесные пожары, и жителям отдалённого села приходится объединиться в борьбе с катастрофой: пожарные не могут прийти на помощь. В фильме противостояние горстки селян и стены пламени обретает символическое измерение. Оператор Поль Гильом, известный своим сотрудничеством с Жаком Одиром и Канье Уэстом, снимает горящую тайгу и блуждающих в дыму людей как видение апокалипсиса.

Фильм получил приз за лучшую операторскую работу на престижном фестивале документального кино IDFA в Амстердаме.

Эти жуткие, но завораживающие кадры, – предупреждение о бедствиях, которые ждут планету из-за изменения климата.

Российская премьера – «Такая сложная любовь»

2022, Китай, реж. Трейси Донг

В фильме показаны истории пяти одиноких женщин, живущих в крупных городах Китая. Почему Мэгги, ученая и общественный деятель в инвестиционной индустрии, решила заморозить яйцеклетки в США? Почему Сяо Юэ, артистичная девушка, разочаровалась в интернет-знакомствах? И как почти сорокалетняя мать-одиночка смогла справиться с одиночеством? Фильм отражает безразличное восприятие женщинами понятий брака и свиданий, иллюстрирует как новые технологии упростили жизнь в этом плане. Картина номинирована на 35-ю премию одного из крупнейших китайских кинофестивалей China Film Golden Rooster Award, на 24-м Шанхайском международном кинофестивале и на 11-м Пекинском международном кинофестивале.

Российская премьера – «Тихие узы»

2022, Испания, реж. Танит Санмартин Роиг

Суматошный ритм нашей повседневной жизни может заставить нас быть в дисгармонии с телом и разумом. Как установить связь с окружающей средой и наладить здоровые отношения с теми, кто нас окружает? Терапия с помощью животных помогает в лечении различных физических и психических проблем, а также помогает нам заново открыть для себя, кто мы есть и чего хотим.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

В национальном конкурсе принимают участие российские фильмы, созданные в 2022–2023 годах.

A lumine motus

2023, Россия, реж. Светлана Быченко

Фильм – настоящее путешествие в микрокосмос, в мир цветов и насекомых. Путешествие в мир, что у нас под ногами. Природа остается величайшим мастером спецэффектов... Зрители увидят, что растения так же, как и люди, борются, чувствуют, видят, и даже будто бы слышат. Что насекомые, лягушки, пауки – все со своим характером, их жизнь так же наполнена событиями, как и наша. У нас под ногами – целый космос! И все мы черпаем силы из одного источника...

«Атомные энтузиасты»

2023, Россия, реж. Алексей Яковлев

Уральские радиобиологи и радиоэкологи ежегодно отправляются в место, где пролёг Восточно-Уральский радиационный след от первой крупнейшей в СССР радиационной аварии, которая произошла в 1957 году. Эпицентр аварии до сих пор остаётся непригодным для жизни человека. Что же влечёт учёных туда?

Желание узнать больше о поведении радиоизотопов, истинный энтузиазм исследователя? Этот след является одним из немногих в мире мест, представляющим возможность наблюдать за воздействием радионуклидов на растения и животных в естественной среде обитания. И эти исследования позволяют использовать полученные знания в практической плоскости: в области безопасности человека.

«Заповедник»

2022, Россия, реж. Павел Фаттахутдинов и Светлана Боброва

Если есть рай на земле, то это село Ивановское в Ярославской области. А центр этого рая – школа. Когда попадаешь туда, то хочется разом бросить все свои радости и горести и остаться здесь навсегда! А вот почему это происходит, узнаешь, посмотрев наш фильм.

«Зрительная полоса»

2023, Россия, реж. Лилия Дмитрик

Кадр из фильма «Зрительная полоса»

В степи на территории государственного природного заповедника «Оренбургский» в естественной среде обитания проживает небольшая популяция диких лошадей Пржевальского. Научные сотрудники занимаются реинтродукцией вида, чтобы однажды выпустить животных в дикую природу. Пока что это невозможно: без человека виду грозит вымирание. Фильм транслирует два взгляда на реальность: лошади и человека.

«Книга степей»

2023, Россия, реж. Михаил Мерзликин

Пять серий, пять хакасских духов – дух Воды, дух Гор, дух Огня, дух Горлового пения и Злой дух. Рассказы простых жителей Хакасии о том, как их быт переплетается с мифологией. Дополняют повествование художественные вставки и кукольная анимация.

«Красота поганки»

2023, Россия, реж. Михаил Родионов и Надежда Дорофеева

Среди почти 10 тысяч видов птиц, населяющих нашу планету, есть группа, названная «поганками». Вместе с ученым-орнитологом зритель раскроет красоту этих птиц, их удивительные повадки, увидит захватывающие танцы и трогательную заботу о птенцах, познакомится с приятными соседями и опасностями, которые окружают водоплавающих птиц в природе. Редчайшая возможность познакомиться ближе со скрытой от повседневных глаз жизнью птиц, которых не встретишь в зоопарке.

«Опытным путем»

2022, Россия, реж. Владимир Головнев, Никита Аниськин, Павел Тихонов, Олеся Епишина

Есть мнение, что наука рождается в стенах столичных университетов. Но есть и «другие» исследователи! Их изобретения появляются в маленьких селах и на окраинах уездных городов, в домашних мастерских и гаражных боксах.

«Сны усадеб»

2023, Россия, реж. Сергей Костромин

Кадр из фильма «Сны усадеб»

На сегодняшний день в России сохранилось несколько тысяч старинных усадеб. Они могли бы, как и раньше, быть центром культурной жизни, превратиться в театры, музеи или гостиницы, но, к сожалению, заинтересованных в их реставрации меньше, чем равнодушных. В документальном проекте «Сны усадеб» на фоне старой русской архитектуры разыгрывается драма её выживания: как народные реставраторы стремятся дать домам «вторую жизнь», вопреки всем обстоятельствам.

Внеконкурсные программы

ЖИВОЕ-НЕЖИВОЕ

Формы жизни на Земле крайне разнообразны; человек меняет их под себя или природа изменяет человека. Баланс цивилизации возможен лишь в диалоге, когда зритель может услышать запросы и потребности природы и представить себя на её месте или предложить свой взгляд на привычные условия обитания.

TERRA-TOРИЯ

Фильмы-очерки, представляющие мозаику территорий планеты. Камни и ветер, пустыни и города – все это территория жизни и сосуществования различных форм жизни.

В этом году на фестивале «Форма жизни» также будет представлена внеконкурсная программа короткометражных документальных фильмов, созданных при поддержке Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК). Это фильмы о «делах и людях», о современной жизни страны. В программе будут представлены три направления: «Коротко о главном: дела», «Коротко о главном: люди», «Коротко о главном: Пермь».

КОРОТКО О ГЛАВНОМ: ЛЮДИ

Короткометражные фильмы о людях, меняющих себя и мир вокруг. Характер человека, его установки и мировоззрение как движущая сила времени и пространства.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ: ДЕЛА

Короткометражные фильмы о том, как поступки способны трансформировать реальность, как любимое дело помогает развивать человеческую душу, а радость от созидания позволяет справиться со временными трудностями.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ: ПЕРМЬ

Короткометражные фильмы, объединённые уникальным пространством Пермского края, удивительными людьми и природой этой суровой части Уральского региона.