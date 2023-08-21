Кино недели: "Посредники"

24 августа на российские экраны наконец выходит драматический фильм японского режиссера Хирокадзу Корээды, снятый в Южной Корее и с южнокорейскими актерами. Мировая премьера ленты состоялась еще в 2022 году.

© Кадр из фильма "Посредники"

О том, как создавалась картина, кто в ней сыграл и почему на нее стоит обратить внимание — в материале "Рамблера".

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Сюжет

В центре сюжета — история о младенце, мать которого оставила его в беби-боксе при церкви. Главный герой дьякон Сан Хён и его помощник Тон Су стирают видеозапись, на которой была запечатлена личность матери. Они не хотят, чтобы кто-то другой позаботился о новорожденном. Но желание это исходит из корыстных побуждений.

Дело в том, что мужчины — посредники, которые забирают детей и сами находят им семью, получая за это круглую сумму денег. При этом герои называют себя не просто "посредниками", а "посредниками доброй воли".

Вот только Сан Хён и Тон Су совершенно не ожидают внезапно увидеть объявившуюся мать малыша. Мужчины предлагают девушке все же найти ребенку новую семью, а полученные за него деньги поделить на троих. Она соглашается, и, казалось бы, все идет отлично, но вскоре эта троица оказывается на хвосте у полицейских, которые уже давно мечтают поймать посредников. Но вскоре к слежке присоединяются еще и гангстеры.

Актерский состав

Главные роли в картине Корээды сыграли звезда небезызвестных "Паразитов" Сон Кан Хо, а также Пэ Ду На ("Облачный атлас", "Море спокойствия") и Кан Дон Вон ("Поезд в Пусан 2: Полуостров"). Роль матери ребенка исполнила актриса и певица Ли Джи Ын, которая более известна под псевдонимом IU.

Сам режиссер фильма Хирокадзу Корээда, который до этого снимал драму "Магазин воришек", в интервью признался, что сначала подобрал актерский состав, а уже потом полностью разработал идею для своей новой ленты.

Режиссер о фильме

Как и в других своих фильмах, Хирокадзу Корээда обращается к теме семьи. Он любит создавать истории про людей, которые не связаны кровным родством, но при этом сближаются по воле обстоятельств. Кроме того, Корээда никогда не снимает картину для того, чтобы похвалить или же, наоборот, раскритиковать какое-то явление. О "Посредниках" режиссер высказывается следующим образом:

Есть люди, которые говорят: бэби-боксы хороши тем, что спасают жизни. Есть и другие, которые говорят, что они поощряют женщин отказываться от своих детей и поэтому являются негативным фактором. Я хотел показать, что жизнь — это благословение, и, наверное, не нам решать, кому и как жить. Я также хотел показать разных людей с разными взглядами и ценностями.

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