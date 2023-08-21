Что такое дорамы: топ-5 корейских сериалов
Все большую мировую популярность обретают так называемые дорамы. Вообще, это исключительно японский термин, однако в России так повелось, что дорамами называют любые сериалы, выпущенные в Восточной Азии. "Рамблер" решил собрать подборку лучших проектов, снятых в Южной Корее, чтобы каждый мог понять, чем же этот жанр так цепляет новые поколения и почему корейские сериалы смотрят во всем мире.
«Силачка До Бон Сун», 2017 год
Режиссер: Ли Хён-мин
Комедийная мелодрама, сюжет которой рассказывает о попытках девушки, наделенной невероятной силой, стать мягкой, изящной и хрупкой. Влюбившись в парня-педанта она старается подойти под все его представления об идеальных девушках, однако получается это, мягко говоря, не очень. В итоге Бон Сун устраивается на работу телохранителем, где судьба сталкивает ее совсем с другим героем, чей вспыльчивый характер, кажется, больше бы для нее подошел.
«Призрачный доктор», 2022 год
Режиссер: Пу Сон-чхоль
Жанр этой дорамы определить однозначно непросто – здесь сочетаются элементы драмы, комедии и фэнтези. История рассказывает о необычной дружбе возникшей вследствие переселения духа заносчивого и несговорчивого, эгоистичного врача в тело другого, более скромного его коллеги.
«Падающая звезда», 2022 год
Режиссер: Ли Су-хён
Романтическая комедия, вскрывающая все прелести корейского шоу-бизнеса изнутри. В сюжете взаимоотношения юной и талантливой пиарщицы и довольно взбалмошного актера. Девушке по долгу службы приходится решать сотни проблем ежедневно, которые в огромных количествах подбрасывают вздорные звезды. Она может и задобрить любопытных репортеров, и найти индивидуальный подход к высокомерным артистам.
«Демон», 2016 - 2017 гг
Режиссер: Ли Ын-бок
Комедийное фэнтези от южнокорейских авторов рассказывает о бессмертном демоне, застрявшем в реальном мире. Для того, чтобы наконец обрести покой и начать загробную жизнь нужно сделать практически невероятное – жениться на смертной девушке. В этих поисках демон влюбляется в школьницу, способную видеть призраков, однако и тут все не так просто.
«Подснежник», 2021 - 2022 гг
Режиссер: Чо Хён-тхак
История разворачивается в непростое для Юной Кореи время – 1987 год, когда во многих городах по всей стране бушуют протесты. Молодой парень вынужден прятаться от преследования, а сделать это ему удается лишь в женском общежитии. Так к нему на помощь приходит милая студентка, с которой у него стремительно начинают развиваться романтические отношения.