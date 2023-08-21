Что такое дорамы: топ-5 корейских сериалов

Все большую мировую популярность обретают так называемые дорамы. Вообще, это исключительно японский термин, однако в России так повелось, что дорамами называют любые сериалы, выпущенные в Восточной Азии. "Рамблер" решил собрать подборку лучших проектов, снятых в Южной Корее, чтобы каждый мог понять, чем же этот жанр так цепляет новые поколения и почему корейские сериалы смотрят во всем мире.

© Кадр из сериала "Подснежник"

«Силачка До Бон Сун», 2017 год

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Режиссер: Ли Хён-мин

Комедийная мелодрама, сюжет которой рассказывает о попытках девушки, наделенной невероятной силой, стать мягкой, изящной и хрупкой. Влюбившись в парня-педанта она старается подойти под все его представления об идеальных девушках, однако получается это, мягко говоря, не очень. В итоге Бон Сун устраивается на работу телохранителем, где судьба сталкивает ее совсем с другим героем, чей вспыльчивый характер, кажется, больше бы для нее подошел.

«Призрачный доктор», 2022 год

Режиссер: Пу Сон-чхоль

Жанр этой дорамы определить однозначно непросто – здесь сочетаются элементы драмы, комедии и фэнтези. История рассказывает о необычной дружбе возникшей вследствие переселения духа заносчивого и несговорчивого, эгоистичного врача в тело другого, более скромного его коллеги.

«Падающая звезда», 2022 год

Режиссер: Ли Су-хён

Романтическая комедия, вскрывающая все прелести корейского шоу-бизнеса изнутри. В сюжете взаимоотношения юной и талантливой пиарщицы и довольно взбалмошного актера. Девушке по долгу службы приходится решать сотни проблем ежедневно, которые в огромных количествах подбрасывают вздорные звезды. Она может и задобрить любопытных репортеров, и найти индивидуальный подход к высокомерным артистам.

«Демон», 2016 - 2017 гг

Режиссер: Ли Ын-бок

Комедийное фэнтези от южнокорейских авторов рассказывает о бессмертном демоне, застрявшем в реальном мире. Для того, чтобы наконец обрести покой и начать загробную жизнь нужно сделать практически невероятное – жениться на смертной девушке. В этих поисках демон влюбляется в школьницу, способную видеть призраков, однако и тут все не так просто.

«Подснежник», 2021 - 2022 гг

Режиссер: Чо Хён-тхак