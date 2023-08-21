"Казанова" получит второй сезон, уже готов сценарий

Популярный российский сериал "Казанова" о мошеннике-обольстителе в СССР получит второй сезон.

Как сообщает "Вокруг.ТВ", сценарий продолжения уже полностью готов (сценарист - снова Дмитрий Новосёлов), а съёмки планируются на весну и лето следующего года.

Известно, что во втором сезоне будет восемь серий, который выйдут в сезоне 2024/2025. К главной роли вернётся Антон Хабаров. Других подробностей пока нет.