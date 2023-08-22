Актера на роль Бэтмена в новой киновселенной DC еще не выбрали

В ожидании первого фильма новой киновселенной DC про Супермена фанаты обсуждают, кто мог бы сыграть Бэтмена. Режиссёр и глава DC Джеймс Ганн сообщил, что пока что актёра не выбирали.

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По словам Ганна, никакой кастинг не проводили из-за забастовок сценаристов и актёров. Судя по всему, как только бунты закончатся, Джеймс возьмётся за поиск актёра для роли Тёмного рыцаря.

Пока что у нас даже нет сценария, а сейчас идёт забастовка, так что нет, никакого кастинга ещё не было.

Ожидается, что Бэтмен впервые появится в новой киновселенной DC в фильме «Храбрый и смелый», который поставит режиссёр «Флэша» Андрес Мускетти. У «Храброго и смелого» пока нет даже примерной даты релиза.