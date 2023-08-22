В «Дэдпуле 3» не появится Алая Ведьма

В «Дэдпуле 3» ожидается появление большого количества персонажей. Одним из героев, кто пропустит фильм, станет Алая Ведьма, роль которой в киновселенной Marvel играет Элизабет Олсен .

Информацией поделился инсайдер под ником CanWeGetSomeToast, который специализируется на проектах Marvel Studios и DC. По словам инсайдера, в фильме не стоит ждать Алую Ведьму в принципе, а не только версию Элизабет Олсен.