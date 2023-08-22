Фильмы про космос, основанные на реальных событиях

Фильмы о космосе чаще всего сняты в жанре фантастики. Режиссеры и сценаристы размышляют на тему того, как человечество могло бы освоить другие планеты или войти в контакт с другими цивилизациями.

© Кадр из фильма «Время первых»

Однако есть и те сюжеты, которые основаны на реальных событиях — они рассказывают о реальных достижениях человечества в области освоения космоса.

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“Время первых” (2017)

Этот фильм рассказывает о первом в истории выходе в открытый космос, который произошел 18 марта 1965 года. Первым космонавтом стал гражданин СССР Алексей Леонов. В картине есть все: напряженная гонка между США и Советским Союзом, проблемы в пилотировании, риск выхода в открытый космос, мужество космонавтов и выживание в лесу.

Лента получила хорошие оценки критиков, но в прокате собрала не самую большую кассу. Главные роли исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский, а сам Алексей Леонов консультировал режиссера и сценариста во время подготовки фильма.

“Аполлон-13” (1995)

Кадр из фильма “Аполлон-13”

Не все фильмы про космос основаны на удачном опыте астронавтов. Эта картина рассказывает о легендарной миссии корабля “Аполлон 13”. Он должен был стать третьим судном, которое доставило бы астронавтов на Луну, но миссия пошла не по плану и создала угрозу для жизни экипажа. Фильм держит в напряжении до самого конца, поэтому его стоит посмотреть всем любителям острых ощущений.

Картина получила два “Оскара” и две премии BAFTA. Главные роли исполнили Том Хэнкс, Кевин Бэйкон и Билл Пэкстон.

“Человек на Луне” (2018)

Имя Нила Армстронга плотно вошло в историю космического освоения. Этот астронавт стал первым человеком в истории, которому удалось высадиться на поверхности спутника Земли. В этом фильме зрителям показывают не только героизм Армстронга, но и другую сторону его жизни — тяжелый труд для допуска к миссии, волнение семьи и опасность. Всем известно, что, несмотря на все трудности, эта история закончилась благополучно.