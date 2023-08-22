Netflix отказался от ремейка «Невесты Франкенштейна»
Голливудский инсайдер Дэниел Рихтман признался, что стриминг Netflix отказался от разработки ремейка "Невесты Франкенштейна" 1935 года, созданием которого занималась номинантка на "Оскар" Мэгги Джилленхол. Его слова передает World of Reel.
"Netflix воспользовался забастовкой, чтобы избавиться от некоторых проектов, включая фильм "Невеста", который теперь будет продаваться в где-то еще", - заявил Рихтман.
Он подчеркнул, что приглашение на участие в предстоящем проекте уже получили актеры Пенелопа Крус и Кристиан Бэйл. Бюджет фильма составляет около $80 миллионов.
Съемки "Невесты Франкенштейна" планируют начать в первом квартале 2024 года.
Главные роли в картине исполнят Кристиан Бэйл, с которым Джилленхол снималась в "Темном рыцаре", и Питер Сарсгаард ("Допрос"). Предстоящая картина станет второй полнометражной режиссерской работой актрисы.
В 2022 году вышла психологическая драма "Незнакомая дочь", снятая по роману итальянской писательницы Элены Ферранте. Фильм участвовал в конкурсе Венецианского кинофестиваля 2021 года и был номинировал на премию "Оскар".