Победитель фестиваля «Короче» пришел за наградой с коробкой на голове

Режиссер Байбулат Батулла по правилам игры в одном из Telegram-каналов должен был явиться на вручение призов фестиваля короткометражного кино "Короче" с коробкой на голове. И он сделал это, пишет mk.ru.

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Он получил приз за трагикомедию на татарском языке "Бери да помни", на главные роли в своем проекте режиссер пригласил 83-летнего отца, писателя и актера Рината Батуллу и Розу Хайруллину.

По словам кинематографиста, приглашение отца на роль имело терапевтический характер, так как он признался сыну, что после 30 лет брака почувствовал кризис в отношениях.

Батулла предположил, что его родители вряд ли пойдут к семейному психологу в таком возрасте, поэтому решил попробовать исправить их семейные проблемы при помощи кино.

Полнометражная лента "Бери да помни" рассказывает о шестилетнем Ильхаме (Юнус Таиров), который проводит лето в татарской деревне у бабушки с дедушкой и скучает по родителям — ребенок еще не знает, что его папа и мама разбились в авиакатастрофе.