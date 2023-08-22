Вышел трейлер «Телохранителя на фрилансе»

Компания «Вольга» представила трейлер фильма «Телохранитель на фрилансе» с Джоном Синой в главной роли на русском языке. Картина официально доберётся до кинотеатров России уже 19 октября.

«Телохранитель на фрилансе» расскажет о бывшем спецназовце, который взял себе подработку — сопровождать журналистку в командировке, пока та берёт интервью у диктатора. Однако прямо во время разговора в стране начинается переворот, и теперь герой должен вспомнить все свои навыки, чтобы вызволить девушки из передряги.