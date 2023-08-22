В России выпустят ремейк «Вышки»

Генеральный продюсер «Марс Медиа» Рубен Дишдишян объявил о покупке прав на российскую адаптацию триллера «Вышка». У ленты пока нет никаких подробностей — сейчас авторы прорабатывают идеи и потенциальный сюжет фильма.

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Премьера «Вышки» состоялась 11 августа 2022 года — в том числе и в России. Картина рассказывает о девушке, которая вместе с подругой забирается на 600-метровую вышку, чтобы развеять прах своего погибшего супруга. Главные роли в ленте исполнили Грэйс Фултон («Шазам!») и Вирджиния Гарднер («Как избежать наказания за убийство»).