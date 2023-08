Новая "Русалочка": чем не угодила темнокожая Ариэль

А вот темнокожая Холли Бейли в заглавной роли - лучшее, что есть в картине. Здесь все сошлось: и экзотическая внешность (не забудем: Ариэль - морское создание), и безбрежное очарование, и пластика, и беззащитная искренность, и голос. Знаменитая песня Ариэль Part of Your World в новом исполнении звучит значительно интереснее, чем в классическом мультике, - драматичнее, проникновеннее, в балладных традициях. Как, впрочем, и знаменитая Under the Sea, превращенная в блестящее кабаретное шоу подводных обитателей.