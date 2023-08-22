Новая "Русалочка": чем не угодила темнокожая Ариэль

Незабвенная "Русалочка" 1989 года была последним фильмом студии Disney, выполненным в традиционной технике ручного рисования. Затем в киноиндустрию вторгся компьютер, и тепло человеческих рук навсегда покинуло мир анимации.

Зато возникла новая тенденция: Disney стал снимать ремейки своей классики - уже в исполнении живых актеров. Дело это шло с переменным успехом: если "Аладдин"Гая Ричи или "Красавица и Чудовище"Билла Кондона были хороши, то "Пиноккио"Роберта Земекиса провалился по всем статьям. А новейшая "Русалочка"Роба Маршалла вызвала нешуточный скандал у консервативно настроенных зрителей: на роль Ариэль была приглашена Холли Бейли, темнокожая актриса и певица, и это всколыхнуло полузабытые расистские настроения - в сети возник даже хэштег #NotMyAriel.

Язвительными комментариями в соцсетях встретили новую Ариэль многие российские зрители, успевшие посмотреть картину. Появление афроамериканки в этом сюжете воспринималось как искажение классики, покушение на святыни, хотя кто и когда утверждал, что мифические русалки обязательно белокожи?

Роб Маршалл в деле мюзиклов ас (вспомним хотя бы "Чикаго" или менее известный, но замечательный опыт перевода в музыкальный жанр сюжета "Восьми с половиной" Феллини - фильм "Девять"),а вот в сфере компьютерной анимации он - новобранец. Результат, как минимум, спорен.

Мне кажется, все возражения насчет цвета кожи героини легко сняты сценой первого появления морского царя Тритона (Хавьер Бардем), собравшего в праздничный день дочерей со всех краев света: здесь и китаянка, и метиска, и латиноамериканка… Ну а младшая, из экваториальных широт, где-то запропастилась, и на ее поиски, как все помнят по мультфильму, отряжены интеллектуальный краб Себастьян в компании с рыбкой Флаундером и чайкой Скаттлом.

Сюжет фильма 1989 года довольно далеко ушел от грустной сказки Андерсена. Для написания сценария к ремейку приглашен, в частности, Дэвид Маги, уже работавший с Маршаллом на фильме "Мэри Поппинс возвращается". В результате хронометраж разросся более чем на 50 минут, возникло много новых эпизодов, картина выглядит громоздкой. Условные анимационные фигурки героев стали конкретными актерами, между ними возникли привычные для живого человеческого мира психологические связи, реализм которых, по-моему, часто приходит в конфликт со сказочными коллизиями. И если подводные сцены, где солирует компьютер, на большом экране впечатляют (хотя и уступают в фантазии "Аватару-2"), то эпизоды на берегу, в королевском замке и среди веселящихся горожан выглядят хоть и колоритно, но не очень естественно.

Особенно это касается поведения самой Русалочки, быстро освоившейся с временно дарованными ей ногами и легко забывшей о свирепом условии морской ведьмы Урсулы - влюбить в себя Принца ровно за три дня. И самый настоящий бой между двумя типами условности разгорелся в сцене бесчинств злобной осьминожки Урсулы на дворцовой террасе - анимационные персонажи здесь наглядно явили свои преимущества перед живыми. Рисованный мир старого фильма оказался много пластичнее и, как ни странно, достовернее сказки, разыгранной в реальных декорациях реальными актерами.

При этом много удач. Хороша, по-настоящему сказочна стендап-комедиантка Мелисса Маккарти в роли коварной Урсулы. Симпатичен Арт Малик в роли дворцового союзника Принца сэра Гримсби. И остроумно озвучила чайку Скаттла певица и актриса Аквафина. Ее парный хип-хоп с крабом Себастьяном - новинка и шедевр фильма. Подчеркиваю: я говорю об оригинальной озвучке, которую и рекомендую смотреть с русскими субтитрами.

Неточным мне показался выбор британского актера Джоны Хауэр-Кинга на роль Принца - типажно он слишком земной, совсем не сказочный, да и возраст актера, приближающегося к тридцатилетию, не располагает к предстоящим герою любовным сумасбродствам. Для Принца написана новая песня "I Want", сильно уступающая знакомой нам оскароносной музыке Алана Менкена и Говарда Эшмана.

А вот темнокожая Холли Бейли в заглавной роли - лучшее, что есть в картине. Здесь все сошлось: и экзотическая внешность (не забудем: Ариэль - морское создание), и безбрежное очарование, и пластика, и беззащитная искренность, и голос. Знаменитая песня Ариэль Part of Your World в новом исполнении звучит значительно интереснее, чем в классическом мультике, - драматичнее, проникновеннее, в балладных традициях. Как, впрочем, и знаменитая Under the Sea, превращенная в блестящее кабаретное шоу подводных обитателей.