Что смотреть в кино на этой неделе

В четверг, 24 августа, на экраны российских кинотеатров выходят фестивальная драма «Посредники» Хирокадзу Корээды, лента Ивана Архипова «Квест» о приключениях подростков в детском лагере и триллер «Заложники», в котором герой Лиама Нисона противостоит неизвестному злодею.

© Кадр из фильма «Посредники»

Кроме того, зрители смогут посмотреть картину «Подводный капкан» о попавших в опасную ситуацию дайверах и фильм французского производства «Только ты и я» — его героиня пытается спастись от помешанного на ней супруга.

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«Квест»

Режиссёр Иван Архипов («Музыка крыш») снял приключенческую ленту о храбрости. По сюжету двое отцов отправляют сыновей в секретный лагерь. Там воспитывают трудных детей и подростков по методам спецназа, только в игровой форме. Герои живут почти как в армии: ранний подъём, физическая подготовка, стрельба из ружья, полосы препятствий и многое другое.

Однажды руководство лагеря обнаруживает, что один из воспитанников пропал. Самых подготовленных подростков делят на группы и подключают к поискам. Главные герои отправляются на помощь и вскоре попадают в заложники к бандитам. Чтобы выбраться и вернуться домой, им предстоит пройти непростой путь, в ходе которого они переосмыслят свои жизни.

Съёмки проходили в Ленинградской области, в Сочи и Республике Карелия. На площадке тоже не обошлось без приключений.

«У нас был сплошной курьёз. Мы снимали глубокой осенью лето. В Ленинградской области есть хвойные леса, которые не выдают время года. Лиственных деревьев там практически нет, и кажется, что всё зелёное. Вдруг выпал снег. На следующий день должна быть съёмка на улице. Из-за этого мы за одну ночь перевезли команду в город Сочи, где продолжили снимать фильм. Это было довольно сложное задание — за одну ночь переместиться на такое расстояние», — цитирует постановщика ленты «Подмосковье сегодня».

«Посредники» (Beurokeo)

Первая южнокорейская лента японского режиссёра Хирокадзу Корээды («Магазинные воришки», «Сын в отца») принесла постановщику награду Азиатской киноакадемии. Кроме того, картина удостоена приза экуменического жюри Каннского фестиваля, а исполнитель главной роли Сон Кан-хо («Паразиты», «Таксист») получил статуэтку за лучшую мужскую роль. В фильме также снимались Пэ Ду-на («Облачный атлас»), Кан Дон-вон («Поезд в Пусан 2: Полуостров») и звезда корейских сериалов Ли Джи-ын. Для актрисы «Посредники» стали дебютом в большом кино.

В картине затрагивается проблема брошенных детей и рассказывается о трудностях усыновления. Главные герои — двое брокеров, которые, минуя бюрократию, продают детей-сирот бездетным парам.

Мужчины забирают очередного младенца из беби-бокса для дальнейшей продажи, но его мать возвращается за ним. Девушка решает присоединиться к посредникам и найти ребёнку лучших родителей, но всё идёт не по плану: героев преследует полиция.

«По какой-то причине сюжет «Посредников» не кажется перегруженным, слишком претенциозным или мелодраматичным. Корээда в эмоциональном плане отличается прямолинейностью, позволяющей переплести натурализм и притчу, что напоминает неореалистическую магию Витторио Де Сики. Персонажи Корээды — легкомысленные, при этом страдающие и обладающие чувством собственного достоинства создания, на которых зрительское сочувствие нисходит благодатью», — пишет автор The New York Times Энтони Оливер Скотт.

Другие рецензенты тоже восторженно отзываются о фильме, а его рейтинг «свежести» на портале Rotten Tomatoes составляет 94%.

«Заложники» (Retribution)

Банкир Мэтт Тёрнер (Лиам Нисон), его сын-подросток и дочь становятся заложниками в автомобиле, в который неизвестный заложил бомбу. Водителю нельзя покидать транспортное средство, иначе вместе с пассажирами он взлетит на воздух. Ради спасения семьи Мэтт следует инструкциям таинственного злодея, которые становятся всё более опасными: когда Мэтт отказывается стрелять в лучшего друга, тот подрывается в своей машине.

Режиссёром выступил Нимрод Антал, ранее работавший над проектами «Очень странные дела», «Сосны», «Хищники», «Грабитель банков».

Картина — ремейк испанского боевика «Незнакомец», снятого Дэни Де Ла Торре в 2015 году. Сюжет оригинала также лёг в основу корейского триллера «Обратный отсчёт» (2021-й, Ким Чхан-джу).

«Только ты и я» (L'amour et les forêts)

В центре сюжета французской драмы Валери Донзелли («Нотр-Дам») — преподавательница литературы Бланш, которая встречает, как ей кажется, идеального мужчину в лице Грега. После свадьбы герои переезжают из Нормандии в Лотарингию, и на новом месте Бланш постепенно знакомится с тёмной стороной своего новоиспечённого супруга. Любовь мужа перерастает в желание владеть ею всецело, контролировать каждый её шаг. Грегу нужно знать, где была Бланш, с кем общалась и в котором часу будет дома. Возлюбленный преследует её и устраивает скандалы, если она не отвечает на вопросы. Идеальные отношения рухнули, и теперь женщине придётся найти способ уйти от домашнего тирана.

Главные роли исполнили Виржини Эфира («Притворись моим парнем») и Мельвиль Пупо («Любовник»). В основу ленты лёг роман Эрика Рейнхардта L'amour et les forêts («Любовь и леса»). Премьера состоялась в мае 2023 года на Каннском кинофестивале вне конкурсной программы.

«Подводный капкан» (The Dive)

Сёстры-дайверы Мэй и Дрю в исполнении Луизы Краузе («Тёмные воды») и Софи Лоу («Средневековье») едут на европейское побережье. После погружения Мэй оказывается в ловушке под валунами на глубине 28 м. Охваченная паникой Дрю вынуждена всплыть на поверхность за помощью — у неё есть лишь 20 минут, чтобы спасти сестру.

Съёмки картины немецкого режиссёра Максимилиана Эрленвайна («Притяжение») проходили на Мальте, а премьера состоялась на Мюнхенском кинофестивале в июне.

Аллан Хантер из Screen Daily хвалит визуальную составляющую фильма и напряжённый сюжет, а автор Empoword Journalism Кейли Лу также выделяет музыку.