"Чебурашка" может выйти на экраны в формате короткого метра

"Компания, которая сделала "Чебурашку", - другая бы какая-то уже сейчас снимала бы продолжение "Чебурашки" - они не снимают продолжение, они пишут [сценарий]. Пишут очень старательно, пишут долго, и молодцы, что так делают. Но "Чебурашка" в формате короткого метра появится гораздо раньше, чем какое-то продолжение. О продолжении я пока помолчу, надеюсь, что оно будет", - сказал артист.