В России снимут ремейк триллера "Вышка"
В России снимут ремейк британско-американского триллера "Вышка", который выходил в наш прокат год назад и собрал 2,7 млн долларов.
Как сообщает "Кинопоиск", о покупке прав на адаптацию сообщил генеральный продюсер "Марс Медиа" Рубен Дишдишян.
Сейчас идёт работа над концепцией ленты и её сценарием. Других подробностей нет. В оригинале две девушки забираются на огромную телевышку, чтобы развеять прах мужа одной из них, но всё идёт не по плану - рушится лестница.
Бюджет "Вышки" режиссёра Скотта Манна и студии Lionsgate составил 3 млн долларов, сборы в мировом прокате превысили 17 млн долларов.
Главные роли в оригинальном фильме исполнили Грейс Кэролайн Карри и Вирджиния Гарднер. Русский трейлер можно посмотреть здесь.