В России снимут ремейк триллера "Вышка"

В России снимут ремейк британско-американского триллера "Вышка" , который выходил в наш прокат год назад и собрал 2,7 млн долларов.

Сейчас идёт работа над концепцией ленты и её сценарием. Других подробностей нет. В оригинале две девушки забираются на огромную телевышку, чтобы развеять прах мужа одной из них, но всё идёт не по плану - рушится лестница.