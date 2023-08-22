Гармаш заявил, что «Маяк» станет аналогом «Кинотавра»

Фестиваль российского кино "Маяк" в Геленджике станет аналогом отмененного "Кинотавра". Таким мнением поделился в беседе с РИА Новости народный артист России Сергей Гармаш.

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В 2022 году "Кинотавр" не проводили, а его президент Александр Роднянский заявил об отмене киносмотра.

22 августа "Маяк" объявил фильм открытия смотра - им станет картина "Год рождения" Михаила Местецкого.

По сюжету фильма мечтатель из Металлогорска фанатеет от распавшейся панк-группы "Яичный свет" - он ведет о музыкантах подкаст и обустроил фанатский музей. Ему придется пересмотреть свои приоритеты, когда в его жизни появится Марина.

Главные роли в картине исполнили Эльдар Калимулин, Юра Борисов и Анастасия Талызина. В прокат картина выйдет 9 ноября.