В Анапе пройдет фестиваль «Киношок»

В Городском театре Анапы состоится 32-й фестиваль «Киношок». Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города.

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Кинофестиваль пройдет со 2 по 9 сентября. В 2023 году жюри подготовило четыре конкурсные программы: кинолент для детей «Киномалышок», полнометражных и короткометражных фильмов, а также конкурс телефильмов «ТВ-ШОК».

Помимо показов конкурсных работ, жителям и гостям курорта покажут лучшие российские картины в программе «Кино на площади». Кроме того, все желающие смогут посетить брифинги и пресс-конференции с создателями конкурсных фильмов, принять участие в тематических круглых столах, а также мастер-классах по продюсированию и киноведению.