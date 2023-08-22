Вышел трейлер фильма ужасов «Телекинез»
Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» представил трейлер фильма ужасов Константина Максимова «Телекинез». Ролик опубликован на YouTube.
Действие фильма разворачивается в 1977 году в Москве, где в режиме полной секретности советские ученые исследуют паранормальные явления.
По сюжету профессор-физик, специалист по телекинезу и гипнозу, сталкивается с необъяснимой и невероятной силой. Вскоре после этого дочь ученого Анна обнаруживает у себя опасный дар.
В фильме снялись Владислав Абашин, Николай Добрынин, Ольга Погодина, Алевтина Майер, Евгений Коряковский, Алексей Онежен.
Премьера хоррора в кинотеатрах состоится 7 сентября.
Ранее на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix появился трейлер триллера «Рептилия» с Бенисио Дель Торо и Джастином Тимберлейком в главных ролях.
Сюжет рассказывает об опытном детективе, которому предстоит расследовать загадочное преступление: в квартире находят тело агента по недвижимости, а круг подозреваемых сразу же сужается всего до нескольких человек.