$94.14+0.74102.57+1.09

Вышел трейлер фильма ужасов «Телекинез»

Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» представил трейлер фильма ужасов Константина Максимова «Телекинез». Ролик опубликован на YouTube.

Вышел трейлер фильма ужасов «Телекинез»
© Газета.ру

Действие фильма разворачивается в 1977 году в Москве, где в режиме полной секретности советские ученые исследуют паранормальные явления.

По сюжету профессор-физик, специалист по телекинезу и гипнозу, сталкивается с необъяснимой и невероятной силой. Вскоре после этого дочь ученого Анна обнаруживает у себя опасный дар.

В фильме снялись Владислав Абашин, Николай Добрынин, Ольга Погодина, Алевтина Майер, Евгений Коряковский, Алексей Онежен.

Премьера хоррора в кинотеатрах состоится 7 сентября.

Ранее на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix появился трейлер триллера «Рептилия» с Бенисио Дель Торо и Джастином Тимберлейком в главных ролях.

Сюжет рассказывает об опытном детективе, которому предстоит расследовать загадочное преступление: в квартире находят тело агента по недвижимости, а круг подозреваемых сразу же сужается всего до нескольких человек.

Главное из мира кино
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости