Зак Снайдер показал первый трейлер фильма «Мятежная луна»

На церемонии открытия gamescom 2023 режиссёр Зак Снайдер показал первый большой трейлер «Мятежной луны». Фильм послужит началом целой франшизы, по которой уже планируют выпустить сериал и видеоигру. В целом у Netflix очень большие ожидания от новой киновселенной культового постановщика.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет «Мятежной луны» расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. Против него герои будут объединяться, чтобы защитить родной дом. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Энтони Хопкинс, Джимон Хонсу и другие.