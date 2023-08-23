Лучшие фильмы для всей семьи
Что может быть лучше, чем собраться всей семьей и провести время в кругу близких людей? Отличный вариант — посмотреть интересный фильм, такой, чтобы было интересно каждому, независимо от возраста.
Просмотр захватывающего кино поможет не только здорово расслабиться, но и сблизиться с родными, а возможно, даже сделать кинопросмотр в кругу семьи новой традицией.
«Лента.ру» публикует идеи для интересного семейного досуга, чтобы вместе сопереживать героям и получать удовольствие от обсуждения кинокартины.
Фэнтези и приключенческие фильмы
«Стюарт Литтл»
Год: 1999
Страна: США, Германия
Режиссер: Роб Минкофф
В ролях: Майкл Дж. Фокс, Джина Дэвис, Хью Лори
Это один из самых популярных семейных фильмов. Стюарт — маленький мышонок, который умеет разговаривать. Чета Литтл подарила его своему сыну Джорджу, когда тот вконец надоел родителям своими просьбами о младшем братике. Теперь Стюарт живет в настоящем доме и отлично ладит с людьми, а вот с животными дело обстоит сложнее. Кот Снежок очень недоволен внезапной конкуренцией и придумывает разные способы избавиться от нового члена семьи. Кто выиграет в этой битве?
«Лемони Сникет: 33 несчастья»
Год: 2004
Страна: США, Германия
Режиссер: Брэд Силберлинг
В ролях: Мерил Стрип, Джим Керри, Эмили Браунинг
После страшного пожара дети Бодлеров — Вайолет, Клаус и Солнышко — остаются сиротами. Опекать их поручают дальнему родственнику — графу Олафу, который, как выясняется в скором времени, совсем не тот, за кого себя выдает. Он стремится завладеть наследством детей и не намерен останавливаться ни перед чем.
«Заколдованная Элла»
Год: 2004
Страна: США, Великобритания, Ирландия
Режиссер: Томми О’Хейвер
В ролях: Энн Хэтэуэй, Хью Дэнси, Кэри Элвес
Идеальный фильм про личные границы, который точно стоит посмотреть с подростками. При рождении Элла получает от одной из фей странный подарок — повиновение. Что бы ей ни приказали сделать, она выполняет это и не может ослушаться, чем в удовольствием пользуются ее мачеха и злые сводные сестры. Устав от бесконечных насмешек, Элла отправляется на поиски феи, чтобы она сняла с нее чары.
«Семейка Аддамс»
Год: 1991
Страна: США
Режиссер: Барри Зонненфельд
В ролях: Анжелика Хьюстон, Рауль Хулиа, Кристина Риччи
У поклонников колоритной семейки богатый выбор в плане экранизаций (недавно к ним прибавился еще и нашумевший сериал Тима Бертона «Уэнсдей»). Однако самой популярной считается именно эта — с Анжеликой Хьюстон в роли Мортиши.
Сюжет строится вокруг возвращения в отчий дом брата Гомера — Фенстера, с которым глава семьи давно поссорился и теперь хочет зарыть топор войны. В честь Фенстера устраивают шумную вечеринку, но его личность начинает вызывать у Аддамсов подозрения.
«Джуманджи»
Год:1995
Страна: США
Режиссер: Джо Джонстон
В ролях: Робин Уильямс, Кирстен Данст, Патриша Кларксон
Двое подростков переезжают в новый дом вместе со своей тетей. На чердаке они находят старую настольную игру «Джуманджи» и, не дочитав правил, принимаются за дело. С каждым ходом дом заполняется неизвестными существами и, наконец, на чердаке появляется мужчина Алан. Когда-то давно он так же не разобрался в правилах игры и оказался в потустороннем мире. Теперь ему при помощи новых друзей нужно пройти магические препятствия и расколдовать себя и свою подругу Сару.
Серия фильмов про Гарри Поттера
Год: 2001-2011 Страна: США
Режиссеры: Крис Коламбус, Альфонсо Куарон, Майк Ньюэлл, Дэвид Йейтс
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Алан Рикман, Мэгги Смит
Культовая сага о мальчике-маге и его друзьях, которые учатся в волшебной школе Хогвартс. У каждого из них свое предназначение и своя задача: цель главного героя, например, разобраться в тайне гибели родителей. Пересказывать сюжет каждого фильма бессмысленно — лучше совершить это кинопутешествие самостоятельно и без спойлеров.
«Астерикс и Обеликс: Поднебесная»
Год: 2023
Страна: Франция
Режиссер: Гийом Кане
В ролях: Гийом Кане, Жиль Леллуш, Венсан Кассель
«Астерикс и Обеликс» — это французская кинофраншиза, основанная на одноименной серии комиксов. Главные герои — два веселых галла, которые продолжают сражаться за свободу в захваченной римлянами Европе и постоянно попадают в забавные истории.
Первая экранизация вышла в 1999 году, а последняя на данный момент — в феврале 2023 года. По сюжету «Поднебесной», в 50 году до нашей эры в Китае происходит дворцовый переворот. Единственная дочь императора, принцесса Сюан-ди, бежит в Галлию, чтобы просить помощи у Астерикса и Обеликса. Друзья соглашаются поучаствовать в освобождении престола и отправляются в путь, не подозревая, что параллельно с ними в Китай уже вышли войска Юлия Цезаря.
«Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф»
Год: 2005
Страна: США
Режиссер: Эндрю Адамсон
В ролях: Джорджи Хенли, Уильям Моусли, Тильда Суинтон
Экранизация первого романа культовой серии книг Клайва Льюиса «Хроники Нарнии». Четверо детей, которых родители отправили в деревню к старому другу семьи, забираются в шкаф и внезапно попадают в волшебную страну. Там все время царит суровый холод и идет снег, потому что власть захватила Белая колдунья, а она не фанатка тепла. Отважных братьев и сестер ждет знакомство с фавном и мудрым львом, а также масса приключений, которые им придется преодолеть, чтобы вернуться домой.
«Чарли и шоколадная фабрика»
Год: 2005
Страна: США
Режиссер: Тим Бертон
В ролях: Джонни Депп, Фредди Хаймор, Хелена Бонем-Картер
Только представьте себе мир, в котором есть луга из мятной сахарной ваты, шоколадные реки и целая комната с леденцами, которые никогда не тают. Поговаривают, что именно так выглядит знаменитая шоколадная фабрика Вилли Вонки, куда мечтают попасть все дети. Однажды такой шанс выпал и Чарли — мальчику из небогатой семьи. Вместе с другими четырьмя детьми он отправляется в захватывающее путешествие по фабрике, еще не зная, какие испытания его ждут и какой приз хочет предложить ему Вилли Вонка.
«Зачарованная»
Год: 2007
Страна: США
Режиссер: Кевин Лима
В ролях: Эми Адамс, Патрик Демпси, Сьюзен Сарандон
Все, кто переживал за Барби, которую выгнали из Барбиленда в реальный мир, забыли, что такое уже случалось в жестоком мире кинематографа. Принцесса Жизель счастливо жила в нарисованном мире, стране Андалазии, пока не прогневала местную колдунью. Она отправила ее туда, где не бывает любви — в современный Нью-Йорк, на Манхэттен. Теперь Жизель нужно понять, как выживать в мегаполисе с его гудящими автомобилями, недружелюбными обитателями и прочими неудобствами. А главное — выяснить, есть ли тут место человеческим чувствам.
Комедии и драмы
«101 далматинец»
Год: 1996
Страна: США, Великобритания
Режиссер: Стивен Херек
В ролях: Гленн Клоуз, Джефф Дэниелс, Хью Лори
Круэлла де Виль, владелица модного дома, очень любит животных. В смысле любит носить их на себе — в качестве шубы или сапог. Особую слабость она питает к мехам, поэтому однажды решает сделать себе подарок и просит таксидермиста достать ей 101 далматинца, чтобы сшить из их шкурок роскошную пятнистую шубу. Однако хозяева собак готовы дать ей достойный отпор и защитить своих питомцев.
«Приключения Паддингтона»
Год: 2014
Страна: Великобритания, Франция, США, Китай
Режиссер: Пол Кинг
В ролях: Салли Хокинс, Николь Кидман, Хью Бонневилль
Медвежонок Паддингтон родился в Перу, но с детства знал семейную легенду о британском географе, который предлагал его родственникам приехать в Лондон. После тяжелого землетрясения мишка решает отправиться в путешествие и встречается на вокзале в британской столице с семьей Браун. Брауны предлагают ему пожить у них, но еще не знают, что за Паддингтоном вскоре начнется настоящая охота.
«Трудный ребенок»
Год: 1990
Страна: США
Режиссер: Деннис Дуган
В ролях: Джон Риттер, Джек Уорден, Майкл Оливер
После неудачной попытки завести детей Бен и Фло решают взять ребенка из детского дома. Правда, вместо идиллической семейной жизни семилетний Джуниор подкидывает им неприятность за неприятностью: дерется, не слушается приемных родителей и мечтает быть похожим на известного преступника. Фло пытается вернуть мальчика в детдом, однако Бен против.
«Чебурашка»
Год: 2022
Страна: Россия
Режиссер: Дмитрий Дьяченко
В ролях: Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов
Экзотический зверек залезает в корзину с апельсинами и случайно попадает в приморский городок России. Его находит садовник Гена, угрюмый и нелюдимый работник дендрария, который постоянно ворчит на туристов и не общается с родной дочерью. Сначала Гена хочет избавиться от Чебурашки, но потом привыкает к нему и отказывается продать его своей властной начальнице. Сам того не подозревая, Чебурашка становится причиной переполоха во всем городе.
«Один дома»
Год: 1990
Страна: США
Режиссер: Крис Коламбус
В ролях: Маколей Калкин, Дэниел Стерн, Кэтрин О’Хара
Новогодняя классика о том, что бывает, когда у родителей слишком много детей и слишком мало времени. Американская семья отправляется на Рождество в Европу, но забывает дома одного из сыновей — Кевина. Узнав о том, что дома нет никого, кроме мальчика, двое грабителей планируют обчистить дом, но сталкиваются с неожиданными препятствиями.
«Маленький Николя»
Год: 2009
Страна: Франция, Бельгия
Режиссер: Лоран Тирар
В ролях: Максим Годар, Винсент Клод, Чарльз Веллен
У Николя счастливая жизнь: любящие родители, хорошие школьные друзья и масса свободного времени для проделок. Но после того, как товарищ рассказывает, как тяжело ему живется после появления младшего брата, у Николя появляется зловещая мысль: а что если у него тоже появится брат — и беззаботности придет конец? Недолго думая Николя обращается к гангстеру с просьбой избавиться от будущего конкурента.
«Любовь-морковь»
Год: 2006
Страна: Россия
Режиссер: Александр Стриженов
В ролях: Гоша Куценко, Кристина Орбакайте, Евгений Стычкин
Андрей и Марина переживают так называемый кризис семи лет — им уже не так интересно вместе, поэтому они ругаются по пустякам и винят друг друга в своих неурядицах. Будучи прогрессивными людьми (на дворе 2006 год), они обращаются к семейному психологу, который предупреждает их о своих нестандартных методах терапии. После одного из сеансов супруги просыпаются и обнаруживают, что поменялись телами. Проклиная горе-терапевта, они понимают, что им предстоит научиться принимать и любить свою половинку, как себя самого.
«Мэри Поппинс, до свидания»
Год: 1983
Страна: СССР
Режиссер: Леонид Квинихидзе
В ролях: Наталья Андрейченко, Филипп Рукавишников, Анна Плисецкая
Английское семейство Бенкс пытается найти няню для своих детей. Как это бывает в сказках, она появляется из ниоткуда — одетая с иголочки и готовая приступить к работе немедленно. Сначала детям она ужасно не нравится за строгость и снобизм, однако потом они проникаются к Мэри Поппинс симпатией и учатся у нее не только послушанию, но и жизненной мудрости. Отдельное достоинство этого фильма — музыка и танцы, которые исполняют главные герои.
«Мы купили зоопарк»
Год: 2011
Страна: США
Режиссер: Кэмерон Кроу
В ролях: Скарлетт Йоханссон, Мэтт Дэймон, Эль Фаннинг
После смерти жены Бенджамин Ми остается с двумя детьми на руках и тяжелым ощущением безысходности. Желая начать все заново, он ищет другой дом и останавливает свой выбор на заброшенном коттедже, который продается только с зоопарком. Его семилетней дочери очень нравится играть с животными и птицами, а вот сын-подросток уходит в себя и отказывается общаться с отцом. Бенджамину предстоит наладить отношения с ним, обеспечить счастливую жизнь обитателям зоопарка и, возможно, даже встретить новую любовь.
«Мост в Терабитию»
Год: 2006
Страна: США
Режиссер: Габор Чупо
В ролях: Джош Хатчерсон, Аннасофия Робб, Зои Дешанель
Кажется, что Джесса Аарона и Лесли Берк может связывать только вражда: Лесли обошла Джесси в соревнованиях по бегу — а ведь она новенькая в классе! Однако постепенно ребята находят общий язык и становятся неразлучны. Они рассказывают друг другу вещи, в которых больше никому не могут признаться, и вместе придумывают сказочную страну Терабитию.
Мультфильмы
«Алеша Попович и Тугарин Змей»
Год: 2004
Страна: Россия
Режиссер: Константин Бронзит
Первый мультфильм из целой серии про богатырей, выпущенной киностудией «Мельница». Остроумная картина рассказывает о фольклорном персонаже Алеше Поповиче, который не смог защитить своих земляков-ростовчан от злого Змея. Теперь ему необходимо вернуть свое доброе имя (а заодно и ростовское золото), и он отправляется в путешествие вместе с дядькой Тихоном, возлюбленной Любавой, ее бабушкой и говорящим конем Юлием.
«Как приручить дракона»
Год: 2010
Страна: США, Франция
Режиссер: Дин ДеБлуа, Крис Сандерс
На острове Олух выросло семь поколений викингов, и они издавна воевали с драконами. 15-летний Иккинг, который совсем не похож на викинга ни внешне, ни характером, тоже убежден, что все его проблемы от драконов. Однако когда он знакомится с Беззубиком, его представления о мире меняются. Теперь задача Иккинга — сделать так, чтобы все изменили свое мнение и начали жить дружно.
«ВАЛЛ-И»
Год: 2008
Страна: США
Режиссер: Эндрю Стэнтон
В результате экологической катастрофы все люди покинули Землю и улетели на другую планету. Остался только робот Валли, который из года в год прилежно собирает мусор. За несколько лет Валли приобрел человеческие качества, завел домашнего питомца, полюбил музыку и фильм «Хелло, Долли». Правда, ему все равно ужасно скучно и одиноко — до тех пор, пока на Землю вдруг не прилетает еще один робот — Ева.
«Вверх»
Год: 2009
Страна: США, Япония
Режиссер: Пит Доктер, Боб Питерсон
После смерти жены в жизни 78-летнего Карла наступила черная полоса. Мало того что он похоронил свою любовь, так еще и его дом захотели снести, а его самого переселить в дом престарелых. Чтобы избежать этого, Карл привязывает к дому связку воздушных шаров и улетает, случайно прихватив с собой девятилетнего скаута Рассела. В этой надоедливой компании Карл решает отправиться к Райскому водопаду — месту, которое мечтала посетить его жена.
«Гадкий Я»
Год: 2010
Страна: США, Франция
Режиссер: Пьер Коффан, Крис Рено
Грю — настоящий суперзлодей. У него есть огромный дом, реактивный транспорт и целая армия миньонов — забавных желтых существ. Грю хочет, чтобы его признали главным злодеем мира и собирается украсть Луну с помощью специального уменьшителя. Однако на Луну претендует не только он, да и миньоны слишком добродушные, чтобы помогать в злодейских делах.
«Шрэк»
Год: 2001
Страна: США, Канада, Швеция
Режиссер: Эндрю Адамсон, Вики Дженсон
В сказочном государстве на болоте живет великан-людоед. Он огромен, его кожа зеленого цвета, но, вопреки страшному внешнему виду, он довольно добрый, остроумный и не ест людей. Шрэку отлично живется вдали от остальных обитателей королевства, пока злобный лорд не сгоняет к нему на болото всех сказочных существ. Шрэк идет разбираться и получает ответ: все вернется на круги своя, если он похитит для лорда принцессу Фиону.
«Тайна третьей планеты»
Год: 1981
Страна: СССР
Режиссер: Роман Качанов
Одна из лучших экранизаций советского писателя-фантаста Кира Булычева и экранный сборник афоризмов (про птицу Говоруна, которая отличается умом и сообразительностью, наверняка знают все). Профессор Селезнев вместе с дочерью Алисой и капитаном Зеленым отправляются на поиски новых видов животных для Московского космического зоопарка. Они путешествуют по разным планетам, встречают причудливых существ и попадают в опасное приключение.
«Карлсон вернулся»
Год: 1970
Страна: СССР
Режиссер: Борис Степанцев
Еще одна экранизация — на этот раз шведской писательницы Астрид Линдгрен. Она совмещает в себе обе книги про Малыша и Карлсона и рассказывает про их приключения, знакомство с «домомучительницей» Фрекен Бок и ее кошкой Матильдой. Мультик одновременно смешной и мудрый, а герои подают пример настоящей дружбы.
«Душа»
Год: 2020
Страна: США, Япония
Режиссеры: Пит Доктер, Кемп Пауэрс
Школьный учитель музыки Джо Гарднер всегда мечтал о карьере джазового музыканта: выступать на сцене, сотрудничать с ансамблем, а не просто учить детей нотам. Однажды он успешно проходит прослушивание у известной саксофонистки, но на радостях проваливается в люк и погибает. Попав в своеобразное чистилище, Джо сбегает с дороги, которая ведет к вечному покою, и оказывается в пространстве, где обитают новые души, которые еще не появились на свет. Там Джо становится наставником упрямой и вредной души под номером 22, которая упорно не желает рождаться, поскольку не знает, кем хочет стать.
«Зверополис»
Год: 2016
Страна: США
Режиссеры: Байрон Ховард, Рич Мур, Джаред Буш
Зверополис — современный оживленный город, где живут самые разные животные. Как и люди, они вступают в конфликты и иногда даже нарушают звериные законы, поэтому у них есть своя полиция. Именно туда отправляют на службу молодую зайчиху Джуди, которая, вопреки стереотипам, совсем не труслива. Вместе со своим напарником, хитрым лисом по имени Ник, она берется за сложное дело, от которого зависит судьба всего города.