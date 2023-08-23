Лучшие фильмы для всей семьи

Что может быть лучше, чем собраться всей семьей и провести время в кругу близких людей? Отличный вариант — посмотреть интересный фильм, такой, чтобы было интересно каждому, независимо от возраста.

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Просмотр захватывающего кино поможет не только здорово расслабиться, но и сблизиться с родными, а возможно, даже сделать кинопросмотр в кругу семьи новой традицией.

Видео дня

«Лента.ру» публикует идеи для интересного семейного досуга, чтобы вместе сопереживать героям и получать удовольствие от обсуждения кинокартины.

Фэнтези и приключенческие фильмы

«Стюарт Литтл»

Год: 1999

Страна: США, Германия

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Это один из самых популярных семейных фильмов. Стюарт — маленький мышонок, который умеет разговаривать. Чета Литтл подарила его своему сыну Джорджу, когда тот вконец надоел родителям своими просьбами о младшем братике. Теперь Стюарт живет в настоящем доме и отлично ладит с людьми, а вот с животными дело обстоит сложнее. Кот Снежок очень недоволен внезапной конкуренцией и придумывает разные способы избавиться от нового члена семьи. Кто выиграет в этой битве?

«Лемони Сникет: 33 несчастья»

Год: 2004

Страна: США, Германия

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После страшного пожара дети Бодлеров — Вайолет, Клаус и Солнышко — остаются сиротами. Опекать их поручают дальнему родственнику — графу Олафу, который, как выясняется в скором времени, совсем не тот, за кого себя выдает. Он стремится завладеть наследством детей и не намерен останавливаться ни перед чем.

«Заколдованная Элла»

Год: 2004

Страна: США, Великобритания, Ирландия

Режиссер: Томми О’Хейвер

В ролях: Энн Хэтэуэй, Хью Дэнси, Кэри Элвес

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Идеальный фильм про личные границы, который точно стоит посмотреть с подростками. При рождении Элла получает от одной из фей странный подарок — повиновение. Что бы ей ни приказали сделать, она выполняет это и не может ослушаться, чем в удовольствием пользуются ее мачеха и злые сводные сестры. Устав от бесконечных насмешек, Элла отправляется на поиски феи, чтобы она сняла с нее чары.

«Семейка Аддамс»

Год: 1991

Страна: США

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У поклонников колоритной семейки богатый выбор в плане экранизаций (недавно к ним прибавился еще и нашумевший сериал Тима Бертона «Уэнсдей»). Однако самой популярной считается именно эта — с Анжеликой Хьюстон в роли Мортиши.

Сюжет строится вокруг возвращения в отчий дом брата Гомера — Фенстера, с которым глава семьи давно поссорился и теперь хочет зарыть топор войны. В честь Фенстера устраивают шумную вечеринку, но его личность начинает вызывать у Аддамсов подозрения.

«Джуманджи»

Год:1995

Страна: США

В ролях: Робин Уильямс, Кирстен Данст, Патриша Кларксон

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Двое подростков переезжают в новый дом вместе со своей тетей. На чердаке они находят старую настольную игру «Джуманджи» и, не дочитав правил, принимаются за дело. С каждым ходом дом заполняется неизвестными существами и, наконец, на чердаке появляется мужчина Алан. Когда-то давно он так же не разобрался в правилах игры и оказался в потустороннем мире. Теперь ему при помощи новых друзей нужно пройти магические препятствия и расколдовать себя и свою подругу Сару.

Серия фильмов про Гарри Поттера

Год: 2001-2011 Страна: США

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Культовая сага о мальчике-маге и его друзьях, которые учатся в волшебной школе Хогвартс. У каждого из них свое предназначение и своя задача: цель главного героя, например, разобраться в тайне гибели родителей. Пересказывать сюжет каждого фильма бессмысленно — лучше совершить это кинопутешествие самостоятельно и без спойлеров.

«Астерикс и Обеликс: Поднебесная»

Год: 2023

Страна: Франция

Режиссер: Гийом Кане

В ролях: Гийом Кане, Жиль Леллуш, Венсан Кассель

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«Астерикс и Обеликс» — это французская кинофраншиза, основанная на одноименной серии комиксов. Главные герои — два веселых галла, которые продолжают сражаться за свободу в захваченной римлянами Европе и постоянно попадают в забавные истории.

Первая экранизация вышла в 1999 году, а последняя на данный момент — в феврале 2023 года. По сюжету «Поднебесной», в 50 году до нашей эры в Китае происходит дворцовый переворот. Единственная дочь императора, принцесса Сюан-ди, бежит в Галлию, чтобы просить помощи у Астерикса и Обеликса. Друзья соглашаются поучаствовать в освобождении престола и отправляются в путь, не подозревая, что параллельно с ними в Китай уже вышли войска Юлия Цезаря.

«Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф»

Год: 2005

Страна: США

В ролях: Джорджи Хенли, Уильям Моусли, Тильда Суинтон

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Экранизация первого романа культовой серии книг Клайва Льюиса «Хроники Нарнии». Четверо детей, которых родители отправили в деревню к старому другу семьи, забираются в шкаф и внезапно попадают в волшебную страну. Там все время царит суровый холод и идет снег, потому что власть захватила Белая колдунья, а она не фанатка тепла. Отважных братьев и сестер ждет знакомство с фавном и мудрым львом, а также масса приключений, которые им придется преодолеть, чтобы вернуться домой.

«Чарли и шоколадная фабрика»

Год: 2005

Страна: США

Режиссер: Тим Бертон

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Только представьте себе мир, в котором есть луга из мятной сахарной ваты, шоколадные реки и целая комната с леденцами, которые никогда не тают. Поговаривают, что именно так выглядит знаменитая шоколадная фабрика Вилли Вонки, куда мечтают попасть все дети. Однажды такой шанс выпал и Чарли — мальчику из небогатой семьи. Вместе с другими четырьмя детьми он отправляется в захватывающее путешествие по фабрике, еще не зная, какие испытания его ждут и какой приз хочет предложить ему Вилли Вонка.

«Зачарованная»

Год: 2007

Страна: США

Режиссер: Кевин Лима

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Все, кто переживал за Барби, которую выгнали из Барбиленда в реальный мир, забыли, что такое уже случалось в жестоком мире кинематографа. Принцесса Жизель счастливо жила в нарисованном мире, стране Андалазии, пока не прогневала местную колдунью. Она отправила ее туда, где не бывает любви — в современный Нью-Йорк, на Манхэттен. Теперь Жизель нужно понять, как выживать в мегаполисе с его гудящими автомобилями, недружелюбными обитателями и прочими неудобствами. А главное — выяснить, есть ли тут место человеческим чувствам.

Комедии и драмы

«101 далматинец»

Год: 1996

Страна: США, Великобритания

В ролях: Гленн Клоуз, Джефф Дэниелс, Хью Лори

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Круэлла де Виль, владелица модного дома, очень любит животных. В смысле любит носить их на себе — в качестве шубы или сапог. Особую слабость она питает к мехам, поэтому однажды решает сделать себе подарок и просит таксидермиста достать ей 101 далматинца, чтобы сшить из их шкурок роскошную пятнистую шубу. Однако хозяева собак готовы дать ей достойный отпор и защитить своих питомцев.

«Приключения Паддингтона»

Год: 2014

Страна: Великобритания, Франция, США, Китай

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Медвежонок Паддингтон родился в Перу, но с детства знал семейную легенду о британском географе, который предлагал его родственникам приехать в Лондон. После тяжелого землетрясения мишка решает отправиться в путешествие и встречается на вокзале в британской столице с семьей Браун. Брауны предлагают ему пожить у них, но еще не знают, что за Паддингтоном вскоре начнется настоящая охота.

«Трудный ребенок»

Год: 1990

Страна: США

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После неудачной попытки завести детей Бен и Фло решают взять ребенка из детского дома. Правда, вместо идиллической семейной жизни семилетний Джуниор подкидывает им неприятность за неприятностью: дерется, не слушается приемных родителей и мечтает быть похожим на известного преступника. Фло пытается вернуть мальчика в детдом, однако Бен против.

«Чебурашка»

Год: 2022

Страна: Россия

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Экзотический зверек залезает в корзину с апельсинами и случайно попадает в приморский городок России. Его находит садовник Гена, угрюмый и нелюдимый работник дендрария, который постоянно ворчит на туристов и не общается с родной дочерью. Сначала Гена хочет избавиться от Чебурашки, но потом привыкает к нему и отказывается продать его своей властной начальнице. Сам того не подозревая, Чебурашка становится причиной переполоха во всем городе.

«Один дома»

Год: 1990

Страна: США

Режиссер: Крис Коламбус

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Новогодняя классика о том, что бывает, когда у родителей слишком много детей и слишком мало времени. Американская семья отправляется на Рождество в Европу, но забывает дома одного из сыновей — Кевина. Узнав о том, что дома нет никого, кроме мальчика, двое грабителей планируют обчистить дом, но сталкиваются с неожиданными препятствиями.

«Маленький Николя»

Год: 2009

Страна: Франция, Бельгия

В ролях: Максим Годар, Винсент Клод, Чарльз Веллен

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У Николя счастливая жизнь: любящие родители, хорошие школьные друзья и масса свободного времени для проделок. Но после того, как товарищ рассказывает, как тяжело ему живется после появления младшего брата, у Николя появляется зловещая мысль: а что если у него тоже появится брат — и беззаботности придет конец? Недолго думая Николя обращается к гангстеру с просьбой избавиться от будущего конкурента.

«Любовь-морковь»

Год: 2006

Страна: Россия

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Андрей и Марина переживают так называемый кризис семи лет — им уже не так интересно вместе, поэтому они ругаются по пустякам и винят друг друга в своих неурядицах. Будучи прогрессивными людьми (на дворе 2006 год), они обращаются к семейному психологу, который предупреждает их о своих нестандартных методах терапии. После одного из сеансов супруги просыпаются и обнаруживают, что поменялись телами. Проклиная горе-терапевта, они понимают, что им предстоит научиться принимать и любить свою половинку, как себя самого.

«Мэри Поппинс, до свидания»

Год: 1983

Страна: СССР

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Английское семейство Бенкс пытается найти няню для своих детей. Как это бывает в сказках, она появляется из ниоткуда — одетая с иголочки и готовая приступить к работе немедленно. Сначала детям она ужасно не нравится за строгость и снобизм, однако потом они проникаются к Мэри Поппинс симпатией и учатся у нее не только послушанию, но и жизненной мудрости. Отдельное достоинство этого фильма — музыка и танцы, которые исполняют главные герои.

«Мы купили зоопарк»

Год: 2011

Страна: США

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Мэтт Дэймон, Эль Фаннинг

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После смерти жены Бенджамин Ми остается с двумя детьми на руках и тяжелым ощущением безысходности. Желая начать все заново, он ищет другой дом и останавливает свой выбор на заброшенном коттедже, который продается только с зоопарком. Его семилетней дочери очень нравится играть с животными и птицами, а вот сын-подросток уходит в себя и отказывается общаться с отцом. Бенджамину предстоит наладить отношения с ним, обеспечить счастливую жизнь обитателям зоопарка и, возможно, даже встретить новую любовь.

«Мост в Терабитию»

Год: 2006

Страна: США

В ролях: Джош Хатчерсон, Аннасофия Робб, Зои Дешанель

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Кажется, что Джесса Аарона и Лесли Берк может связывать только вражда: Лесли обошла Джесси в соревнованиях по бегу — а ведь она новенькая в классе! Однако постепенно ребята находят общий язык и становятся неразлучны. Они рассказывают друг другу вещи, в которых больше никому не могут признаться, и вместе придумывают сказочную страну Терабитию.

Мультфильмы

«Алеша Попович и Тугарин Змей»

Год: 2004

Страна: Россия

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Первый мультфильм из целой серии про богатырей, выпущенной киностудией «Мельница». Остроумная картина рассказывает о фольклорном персонаже Алеше Поповиче, который не смог защитить своих земляков-ростовчан от злого Змея. Теперь ему необходимо вернуть свое доброе имя (а заодно и ростовское золото), и он отправляется в путешествие вместе с дядькой Тихоном, возлюбленной Любавой, ее бабушкой и говорящим конем Юлием.

«Как приручить дракона»

Год: 2010

Страна: США, Франция

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На острове Олух выросло семь поколений викингов, и они издавна воевали с драконами. 15-летний Иккинг, который совсем не похож на викинга ни внешне, ни характером, тоже убежден, что все его проблемы от драконов. Однако когда он знакомится с Беззубиком, его представления о мире меняются. Теперь задача Иккинга — сделать так, чтобы все изменили свое мнение и начали жить дружно.

«ВАЛЛ-И»

Год: 2008

Страна: США

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В результате экологической катастрофы все люди покинули Землю и улетели на другую планету. Остался только робот Валли, который из года в год прилежно собирает мусор. За несколько лет Валли приобрел человеческие качества, завел домашнего питомца, полюбил музыку и фильм «Хелло, Долли». Правда, ему все равно ужасно скучно и одиноко — до тех пор, пока на Землю вдруг не прилетает еще один робот — Ева.

«Вверх»

Год: 2009

Страна: США, Япония

Режиссер: Пит Доктер, Боб Питерсон

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После смерти жены в жизни 78-летнего Карла наступила черная полоса. Мало того что он похоронил свою любовь, так еще и его дом захотели снести, а его самого переселить в дом престарелых. Чтобы избежать этого, Карл привязывает к дому связку воздушных шаров и улетает, случайно прихватив с собой девятилетнего скаута Рассела. В этой надоедливой компании Карл решает отправиться к Райскому водопаду — месту, которое мечтала посетить его жена.

«Гадкий Я»

Год: 2010

Страна: США, Франция

Режиссер: Пьер Коффан, Крис Рено

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Грю — настоящий суперзлодей. У него есть огромный дом, реактивный транспорт и целая армия миньонов — забавных желтых существ. Грю хочет, чтобы его признали главным злодеем мира и собирается украсть Луну с помощью специального уменьшителя. Однако на Луну претендует не только он, да и миньоны слишком добродушные, чтобы помогать в злодейских делах.

«Шрэк»

Год: 2001

Страна: США, Канада, Швеция

Режиссер: Эндрю Адамсон, Вики Дженсон

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В сказочном государстве на болоте живет великан-людоед. Он огромен, его кожа зеленого цвета, но, вопреки страшному внешнему виду, он довольно добрый, остроумный и не ест людей. Шрэку отлично живется вдали от остальных обитателей королевства, пока злобный лорд не сгоняет к нему на болото всех сказочных существ. Шрэк идет разбираться и получает ответ: все вернется на круги своя, если он похитит для лорда принцессу Фиону.

«Тайна третьей планеты»

Год: 1981

Страна: СССР

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Одна из лучших экранизаций советского писателя-фантаста Кира Булычева и экранный сборник афоризмов (про птицу Говоруна, которая отличается умом и сообразительностью, наверняка знают все). Профессор Селезнев вместе с дочерью Алисой и капитаном Зеленым отправляются на поиски новых видов животных для Московского космического зоопарка. Они путешествуют по разным планетам, встречают причудливых существ и попадают в опасное приключение.

«Карлсон вернулся»

Год: 1970

Страна: СССР

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Еще одна экранизация — на этот раз шведской писательницы Астрид Линдгрен. Она совмещает в себе обе книги про Малыша и Карлсона и рассказывает про их приключения, знакомство с «домомучительницей» Фрекен Бок и ее кошкой Матильдой. Мультик одновременно смешной и мудрый, а герои подают пример настоящей дружбы.

«Душа»

Год: 2020

Страна: США, Япония

Режиссеры: Пит Доктер, Кемп Пауэрс

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Школьный учитель музыки Джо Гарднер всегда мечтал о карьере джазового музыканта: выступать на сцене, сотрудничать с ансамблем, а не просто учить детей нотам. Однажды он успешно проходит прослушивание у известной саксофонистки, но на радостях проваливается в люк и погибает. Попав в своеобразное чистилище, Джо сбегает с дороги, которая ведет к вечному покою, и оказывается в пространстве, где обитают новые души, которые еще не появились на свет. Там Джо становится наставником упрямой и вредной души под номером 22, которая упорно не желает рождаться, поскольку не знает, кем хочет стать.

«Зверополис»

Год: 2016

Страна: США

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