Режиссер «Синего жука» хочет, чтобы в продолжении сыграл Джейсон Судейкис
Режиссёр «Синего Жука» Анхель Мануэль Сото выразил желание пригласить звезду сериала «Тед Лассо» Джейсона Судейкиса для съёмок в потенциальном сиквеле ленты. Постановщик хотел бы, чтобы Судейкис сыграл одного из персонажей.
По словам Анхеля, Джейсону отлично подошла бы роль Теда Корда — второго Синего Жука. Режиссёр признался, что он мечтает поработать с Судейкисом.
Актёром моей мечты для Теда Корда всегда был Джейсон Судейкис. Но, в конце концов, речь идёт о том, кто лучше подходит для персонажа и кому нравится то, что мы пытаемся сделать.
Сам Джейсон Судейскис не комментировал предложение режиссёра «Синего Жука». Сам фильм, кстати, критики приняли смешанно, а вот аудитории картина понравилась.
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