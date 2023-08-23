Стартовали съемки военно-исторического фильма «Адмирал Кузнецов»

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Николай Кузнецов (Игорь Петренко) — народный комиссар, которому пришлось командовать Военно-морским флотом СССР в тяжелейшее для страны время — в Великую Отечественную войну. Кузнецову, умному и тонкому стратегу, бережно относящемуся к жизни каждого матроса, неизменно удаётся выйти победителем из самых сложных ситуаций...

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Сергей Виноградов, режиссёр: «Наша картина — это несколько дней из жизни Николая Герасимовича Кузнецова, великого советского военачальника. Он занял пост наркома военно-морских сил в 36 лет — немыслимая цифра! Мы не пытаемся охватить всю жизнь адмирала Кузнецова. Это восемь фрагментов жизни из начала 1940-х, когда он заявил о себе со всей мощью. Это начало войны, бомбардировка Берлина, Таллинский переход, Сталинград и открытие Нахимовского училища. В сериале есть батальные сцены, остросюжетные эпизоды, а также личная жизнь Кузнецова. В нашем проекте появятся интересные и яркие исторические личности: Сталин, Ворошилов, Жуков, Тимошенко и другие. Замечательный актёрский состав и прекрасный сюжет».

Игорь Петренко, исполнитель роли Николая Кузнецова: «Несмотря на то, что съёмочный процесс уже начался, я пока ещё в процессе погружения в эту историю: одно дело, читать её, сидя на кухне, и другое, начинать превращать всё это в жизнь. В жизнь, где остро ощущается конфликт между профессиональной деятельностью и личной полноценной жизнью. И конечно, тот груз ответственности, который был взвален на плечи достаточно молодого человека, решения, которые он принимает на фоне начала Великой Отечественной войны, делают Кузнецова Николая Герасимовича, поистине грандиозной личностью. Но отыскать во всем этом именно живого человека, с его слабостями, сомнениями и переживаниями перед нами стоит, как одна из основных задач».

Анастасия Микульчина, исполнительница роли Натальи: «Съёмки в военном фильме — это всегда ответственность, а ещё радость от того, что есть возможность пережить исторические события и, в итоге, лучше понять жизнь и этот мир. Я хочу, чтобы моя роль в «Адмирале Кузнецове» помогла зрителям справляться с трудностями и даже потерями. Мне очень приятно, что меня выбрали на эту роль, у нас потрясающая и дружная команда. Здорово, что наш кинематограф обращается к реальным историческим личностям, чьи жизни достойны экранизации и могут быть примером и вдохновением для взрослых и подрастающего поколения».