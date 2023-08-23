Вышел первый трейлер "Мятежной луны" Снайдера с Бутеллой, Ханнэмом и Хопкинсом
На YouTube-канале Netflix появился первый трейлер "Мятежной луны" (Rebel Moon). Фильм режиссера Зака Снайдера выйдет на стриминге 22 декабря. Вторая часть - 19 апреля следующего года.
"Когда мирная колония на краю галактики оказывается под угрозой со стороны армий тиранической правящей силы, Кора становится их надеждой на выживание. Когда на них надвигается тень целого Царства, разгорается битва за судьбу галактики, и формируется новая армия героев", - гласит синопсис.
Сценаристы проекта - Шэй Хаттен ("Джон Уик 4") и Курт Джонстад ("300 спартанцев").
В ролях: София Бутелла, Чарли Ханнэм, Кори Столл, Джена Мэлоун, Кэри Элвес, Джимон Хонсу и Энтони Хопкинс.
Ранее появились кадры из фильма.