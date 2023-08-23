"Когда мирная колония на краю галактики оказывается под угрозой со стороны армий тиранической правящей силы, Кора становится их надеждой на выживание. Когда на них надвигается тень целого Царства, разгорается битва за судьбу галактики, и формируется новая армия героев", - гласит синопсис.