Голливудский актер, ДНК, гонорары: на экраны выходит фильм о тренере из Таганрога
Ростовская команда сняла художественный фильм о тренере, работающем в обычной детско-юношеской спортивной школе Таганрога. Накануне чемпионата страны герою предлагают стать капитаном яхты олигарха и возглавить его коммерческую команду. Одним из приглашенных актеров стал работавший в Голливуде российский артист Михаил Горевой. Подробнее о целях фильма и о съемочном процессе рассказал «ДОН 24» руководитель кинокартины, директор МИД «ЕвроМедиа» Владимир Денисов в программе «Тем более».
Привлечение в фильм актера Михаила Горевого было важным из-за его большого опыта в международных съемках. Он также участвовал в фильме, который получил «Оскара» – «Шпионский мост», режиссером которого был Стивен Спилберг.
«Именно поэтому мы обратились к Михаилу, и надо сказать, что в своем весьма плотном графике он нашел день, чтобы проездом из нашей столицы к месту очередных съемок остановиться в Ростове-на-Дону, приехать в Таганрог и один свой день провести на съемочной площадке, и тем самым помочь нашему фильму», – поделился руководитель кинокартины Владимир Денисов.
Отмечается, что актер согласился сняться в фильме не из-за гонораров, а из-за желания поддержать региональный проект.
«Мы готовим сейчас фильм к показу на большом экране. Магия кино – это все-таки большой экран, и в первую очередь мы хотим показать его в Таганроге. Вы знаете, что город скоро отметит юбилей – 325 лет с момента основания. Это будет в начале сентября. Второй показ мы хотим провести в Ростове-на-Дону, хотим пригласить тех, кто работал над картиной, тех, кто занят кино в сфере культуры нашего региона, и хотим, чтобы эта история получила воплощение на большом экране, потому что эффект смотрения на большом экране всегда отличается от просмотра на ТВ или на смартфоне. Нам кажется, это очень важно», – поделился он
Сейчас идут переговоры, чтобы фильм попал на российские стриминговые платформы.
«Также есть идея отправить фильм на фестивали в Юго-Восточную Азию, Южную Америку. Мы хотим, чтобы эта история была известна на других континентах», – добавил Владимир Денисов.
По его словам, в ДНК Дона входит кино, ведь Александр Ханжонков – наш земляк.
«В свое время он далеко опередил Голливуд», – отметил руководитель кинокартины.
В фильме также были задействованы актер Николай Ханжаров и ростовский журналист Владимир Добрицкий. Сценарист кинокартины – Сергей Кисин.