На экраны выходит фильм о тренере из Таганрога

«Мы готовим сейчас фильм к показу на большом экране. Магия кино – это все-таки большой экран, и в первую очередь мы хотим показать его в Таганроге. Вы знаете, что город скоро отметит юбилей – 325 лет с момента основания. Это будет в начале сентября. Второй показ мы хотим провести в Ростове-на-Дону, хотим пригласить тех, кто работал над картиной, тех, кто занят кино в сфере культуры нашего региона, и хотим, чтобы эта история получила воплощение на большом экране, потому что эффект смотрения на большом экране всегда отличается от просмотра на ТВ или на смартфоне. Нам кажется, это очень важно», – поделился он