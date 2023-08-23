"Барби" и "Оппенгеймер" собрали в прокате более $2 млрд

Мировые сборы двух самых кассовых картин лета преодолели планку в 2 млрд долларов.

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Стартовавшие в один день "Барби" и "Оппенгеймера" побили множество рекордов, а кинодеятели теперь пытаются разгадать феномен "Барбигеймера".

По данным Collider, "Барби" собрала в мире 1 млрд 282 млн долларов (569,4 млн долларов в домашнем прокате). История куклы, которая живет в идеальном мире, а затем отправляется к людям в поисках самоопределения, стала самым удачным проектом для главных актеров и режиссера Греты Гервиг. Вскоре картина может стать самым кассовым проектом 2023 года.

Некоторые кинотеатры в РФ уже начали продавать билеты на фильм, точнее - на "предсеансовое обслуживание" короткометражки "Фора X" 9 сентября.