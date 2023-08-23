"Барби" и "Оппенгеймер" собрали в прокате более 2 млрд долларов
Мировые сборы двух самых кассовых картин лета преодолели планку в 2 млрд долларов.
Стартовавшие в один день "Барби" и "Оппенгеймера" побили множество рекордов, а кинодеятели теперь пытаются разгадать феномен "Барбигеймера".
По данным Collider, "Барби" собрала в мире 1 млрд 282 млн долларов (569,4 млн долларов в домашнем прокате). История куклы, которая живет в идеальном мире, а затем отправляется к людям в поисках самоопределения, стала самым удачным проектом для главных актеров и режиссера Греты Гервиг. Вскоре картина может стать самым кассовым проектом 2023 года.
Оглушительный успех ленты даже разозлил Тома Круза, который переживает из-за неудач боевика "Миссия невыполнима 7".
Некоторые кинотеатры в РФ уже начали продавать билеты на фильм, точнее - на "предсеансовое обслуживание" короткометражки "Фора X" 9 сентября.
"Оппенгеймер" от отце атомной бомбы собрал 718 млн долларов, что сделало его третьим самым кассовым фильмом Кристофера Нолана. Ранее это место занимал "Интерстеллар" с 715 млн долларов. Обозреватели уточняют, что биографическая драма с рейтингом R могла "только мечтать" о подобных продажах билетов. Также отмечается, что интерес к картине не падает и планка в 800 млн долларов может оказаться для ленты вполне достижимой.