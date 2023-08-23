Самые дорогие фильмы за историю кино

Многие зрители во время просмотра фильма не задумываются, какой у него был бюджет. Обилие визуальных эффектов, известные актеры, специальная музыка — все это увеличивает стоимость производства киноленты.

© Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: На странных берегах"

“Рамблер” разобрался, какие фильмы стали самыми дорогими за историю кинематографа.

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"Пираты Карибского моря: На странных берегах", 2011 год

Четвертый фильм в саге о пиратах стал самым дорогим из них: его бюджет составил 378 миллионов долларов. По сюжету Джек Воробей встречает свою бывшую возлюбленную — Анжелику. Она приводит его на корабль к своему отцу — Черной бороде, потому что пират знает дорогу к источнику молодости.

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: На странных берегах"

В фильме много визуальных эффектов: русалки, языческое капище, источник молодости и яркие трюки. В главных ролях снялся Джонни Депп и Пенелопа Крус, а музыку написал Ханс Циммер. Лента окупила свое производство: кассовые сборы составили более 1 миллиарда долларов.

"Аватар: Путь воды", 2022 год

Второй фильм об аватаре по производству вышел дороже первого: его бюджет был около 300 миллионов долларов. По сюжету Джейк Салли стал вождем народа на`ви и занялся воспитанием детей на Пандоре.

Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"

Но его безмятежная жизнь осложняется, когда люди вторгаются на планету. Салли вместе с женой и детьми переезжает на другой участок Пандоры — в новое племя. Он пытается адаптироваться к новым порядкам и условиям жизни.

Стоимость “Аватара” приблизительна, ведь Джеймс Кэмерон снял сразу три фильма. Третья и четвертая часть могут выйти дороже, но это будет понятно только после окончания постпродакшена. Кассовые сборы "Аватар: Путь воды" составили более 2 миллиардов долларов.

"Мстители: Эра Альтрона", 2015 год

Продолжение истории о мстителях получилось довольно дорогим: производство фильма обошлось создателям в 365 миллионов долларов.

По сюжету искусственный интеллект, созданный Тони Старком, выходит из-под контроля. Мстителям приходится объединится, чтобы победить зло. Им пытаются помешать близнецы Ванда и Пьетро Максимофф, а также неизвестный ранее герой Вижн.

Сборы первых мстителей составили 2 миллиарда долларов, а фильм “Мстители: Эра Альтрона” получил в мировом прокате чуть меньше — 1,5 миллиарда долларов.

"Мстители: Финал", 2019 год

Бюджет фильма составил 356 миллионов долларов: и эти вложения окупились, ведь кассовые сборы составили более 2,7 миллиардов долларов.