11 перевоплощений Андрея Мягкова в одном фильме
За свою жизнь Андрей Мягков успел поработать со многими именитыми режиссерами. Стоит вспомнить «Братьев Карамазовых» Ивана Пырьева, «Дни Турбиных» Владимира Басова, «Послесловие» Марлена Хуциева. Однако всесоюзную популярность ему принесли роли у Эльдара Рязанова: Хвостов, Новосельцев, Лукашин, Карандышев. В книге «Неподведенные итоги» Рязанов писал, что это был актер, «в равной степени владеющий как органичным, мягким (так и хочется скаламбурить – «мягковским») юмором, так и подлинной драматичностью».
Эту черту разглядел в нем и знаменитый советский комедиограф Леонид Гайдай. Он пригласил Андрея Васильевича сниматься в сатирической комедии «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» – к сожалению, последней и не самой удачной его картине. Тем не менее для Мягкова эта работа стала особенной: в одном фильме ему удалось изобразить одиннадцать исторических личностей.
Смотрите фильм «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» в пятницу, 25 августа, в 23:25 и в воскресенье, 27 августа, в 15:30 на телеканале «МИР». Режиссер: Леонид Гайдай. В ролях: Дмитрий Мягков, Михаил Кокшенов, Юрий Волынцев и др.
По сюжету, «холодная война» кончилась, президенты СССР и США готовятся к важной встрече. В преддверии переговоров КГБ и ЦРУ объединяются, чтобы поймать главаря русской мафии в США – неуловимого Артиста. У Артиста свой стиль, по сути, это такой перестроечный Джокер или Фантомас – без грима его никто не видел, он постоянно в кого-то перевоплощается, и образы эти более чем экстравагантны: тут и Наполеон, и Гитлер, и Отелло, и Саддам Хусейн, и Петр Великий, и главные советские вожди – половину из них мы видим на фотографиях, которыми делятся друг с другом спецслужбы. В повседневной жизни Артист пребывает в образе курчавого одессита дяди Миши – еврея-эмигранта из СССР. Лишь в самом конце картины бандит предстает в свой настоящем обличии – в виде Андрея Мягкова.
«Да! Я Артист! Я приехал сюда не за паршивой колбасой и джинсами! Я приехал за высоким искусством! Что мне давали играть эти жалкие бездари-режиссеры в Одессе? «Кушать подано»? А здесь? О, здесь я создал свой театр! Здесь мой талант творит королей и безумцев! Гениев и негодяев!» – произносит пафосную речь гайдаевский Джокер.
Любопытно, что в сценарии было предусмотрено еще больше образов: мы могли бы увидеть Мягкова в виде Юлия Цезаря, Шарля де Голля, Джона Кеннеди, Мартина Лютера Кинга и Мао Цзэдуна, но Гайдай, видимо, посчитал эти трудозатраты излишними. Мягков рассказывал, что во время съемок «Дерибасовской» на грим уходило по шесть-восемь часов в день, но, несмотря на сложности, работать над таким количеством образов было очень интересно: «Здесь элемент комедии, можно было позволить себе все что угодно, подурачиться, поэтому особенно трудно не было».
Если Ленина Андрею Васильевичу играть уже приходилось в фильме «Надежда» Марка Донского (1973), то Сталина, Брежнева и Хрущева довелось впервые. Для большей достоверности Иосифа Виссарионовича озвучил другой актер – Артем Карапетян. Правда, в абсурдистской комедии позднего Гайдая эти роли напоминают скорее советские политические анекдоты, в которых Хрущев стучит туфлей по трибуне ООН или предлагает отдать «товарищам неграм всесоюзную здравницу Крым».
За свою жизнь Андрей Васильевич сыграл примерно в 60 картинах. Зачастую его, химика-технолога с тонкими, «интеллигентными» чертами лица, приглашали на роли врача, журналиста, ученого, директора школы – в таком амплуа он предстает, к примеру, в фильмах «Похождения зубного врача», «Гроссмейстер», «Летаргия», «Ваш специальный корреспондент», «Послесловие», «4:0 в пользу Танечки». Рязанов отмечал, что Мягков обладал природной деликатностью и чутьем, которые позволяли ему играть неоднозначных персонажей, не скатываясь в крайности – как трудно было сыграть Алешу в «Братьях Карамазовых» так, чтобы он вышел святым, а не ханжой, или Карандышева в «Жестоком романсе», чтобы он вызывал не только отвращение или жалость.
На экране Мягков мог быть белогвардейским офицером Алексеем Турбиным («Дни Турбиных») и невыдающимся сотрудником советского статистического ведомства («Служебный роман»), легкомысленным гулякой («Ирония судьбы, или С легким паром!») и дотошным следователем («Гонки по вертикали») – одним словом, это был действительно многогранный актер, и прежде всего театральный. Комедия «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», конечно, не рассказала зрителю ничего нового об актерском диапазоне Андрея Мягкова, но стала необычным приключением в его карьере. Сам Гайдай, вопреки критике, называл ее чуть ли не лучшим своим фильмом со времен «Бриллиантовой руки».
К сожалению, с 2008 года и до своей смерти в 2021-м актер вообще не снимался: он считал, что российское кино стало бездумно копировать западное и потеряло глубину и индивидуальность. «Мы так бесстыдно подражаем американцам! – говорил актер. – Боевики, драки, бесконечный экшн. Кино стало бесчувственное, бессердечное. Это не русское искусство. Его мы забросили совершенно».