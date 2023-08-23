У фильма "Непосредственно Каха 2" отобрали прокатное удостоверение

Продолжение скандального фильма "Непосредственно Каха" лишился прокатного удостоверения, сообщает пресс-служба министерства культуры России.

© Российская Газета

"На основании обращения и заявления правообладателя фильма "Непосредственно Каха. Другой фильм" министерство культуры Российской Федерации приняло решение об отзыве прокатного удостоверения данной картины", - приводит сообщение Минкульта ТАСС. Уточняется, что заявление поступило со стороны ООО "Авис медиа".

Фильм "Непосредственно Каха. Другой фильм", как и первая часть, был снят режиссёром Виктором Шамировым и вышел в прокат 25 мая. Отмечается, что зрители были возмущены сценой, в котором демонстрируется изнасилование спящей девушки, которое впоследствии оправдывают главный герой и его друг. Жертва насилия в результате выставляется виновной в произошедшем.

Оценки "Другого фильма" на "Кинопоиске" оказались ещё ниже, чем у первой картины, вышедшей три года назад и спровоцировавшей волну критики в Сети. Второй фильм имеет 2,6 балла, первый - 4,4.