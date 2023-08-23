Сиквел фильма «Непосредственно Каха» потерял прокатное удостоверение

Высмеявший изнасилование «Непосредственно Каха. Другой фильм» изъяли из проката.

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Сиквел фильма «Непосредственно Каха» Виктора Шамирова потерял прокатное удостоверение. Об этом сообщило издание Cinemaplex.

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение, выданное 18 мая.

Высмеявший изнасилование нетрезвой девушки фильм стал предметом критики в сети. Зрители обратили внимание на то, что главный герой не только насилует девушку, но и оправдывает это с шутками.

В реестре прокатных удостоверений фильму был присвоен возрастной рейтинг 18+.

«Непосредственно Каха. Другой фильм» вышел в российский прокат 25 мая и заработал кассу 355,5 млн рублей. В онлайн-кинотеатрах картина была опубликована 14 июля. Зрительский рейтинг картины на «КиноПоиске» составляет менее 3 баллов из 10.