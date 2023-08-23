Зрители не оценили российский фильм "Свидетель"

Фильм российского производства "Свидетель" о начале спецоперации на Украине за первые выходные заработал в прокате 6,6 миллионов рублей при бюджете 200 миллионов рублей. Об этом пишут СМИ со ссылкой на "Бюллетень кинопрокатчика".

Специализированное издание также зафиксировало у этой картины самую низкую среднюю заполняемость уикенда: 5 человек на сеанс.

Некоторые СМИ отмечают, что предложение посмотреть фильм распространяется по официальным телеграм-каналам.

Сегодня международный рейтинг проекта на IMDb равен 1,6 из 10 баллов, а на "Кинопоиске" оценки пока нет, так как за ленту отдано мало голосов. Там же отмечено, что отечественная комедия тоже на военную тематику "За Палыча!" от прокатчика "Централ партнершип", выпустившего "Свидетеля", стала лидером проката на минувших выходных, собрав свыше 70 миллионов рублей.

По описанию прокатчика, фильм "Свидетель" посвящен истории бельгийского скрипача Даниэля Коэна, который в феврале 2022 года прибыл на гастроли в Киев, а в связи с началом спецоперации оказался свидетелем ужасающих преступлений в украинском поселке Семидвери.

Режиссер проекта Давид Дадунашвили, работавший художником-постановщиком фильмов Сарика Андреасяна "Защитники" и "Чикатило". Сценарист – Сергей Волков, соавтор сценариев "Великой" и "Янычара".

В фильме снимались Карэн Бадалов, Юлия Афанасьева, Александр Дьяченко, Олег Комаров, Серафима Низовская, Дмитрий Блохин.