На «Иви» составили еще один протокол из-за ЛГБТ-контента

Останкинский суд Москвы зарегистрировал третий протокол в отношении онлайн-кинотеатра «Иви». Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Протокол составлен за распространение ЛГБТ-контента среди несовершеннолетних — то есть отсутствие правильной маркировки фильма.

«Протокол зарегистрирован 23 августа, дата его рассмотрения пока не назначена», — уточнили в суде.

В середине июля Останкинский суд оштрафовал сервис на один миллион рублей за показ фильма «Идеальные незнакомцы» без маркировки «18+». Новый протокол суд рассмотрит 29 августа.

Статья «Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол» подразумевает наказание в виде штрафов до 4 млн руб.

До этого «Кинопоиск» заявил об обжаловании решения суда по новому штрафу за ЛГБТ-контент.