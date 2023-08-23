Фильм "Опавшие листья" назван лучшей картиной года

Фильм "Опавшие листья" назван кинокритиками разных стран лучшей картиной года
Фильм "Опавшие листья" Аки Каурисмяки, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале, получит Гран-при Международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ 2023 как лучший фильм года. В Каннах картине присудили Приз жюри и еще она заслужила специальное упоминание Французской ассоциации киноискусств (AFCAE).
Это уже второй раз, когда финский режиссер получает награду ФИПРЕССИ - в 2017 году критики всего мира оценили его картину "По ту сторону надежды". В этом году в голосовании приняли участие 669 участников (рекордное число), которые и выбрали это камерное кино о любви совместного производства Финляндии и Германии из всех картин, выпущенных после 1 июля 2022 года.
Двумя другими финалистами отбора критиков стали "Банши Инишерина" Мартина Макдонаха и "Тар" Тодда Филда, премьера обоих фильмов состоялась на Венецианском фестивале 2022 года, где они получили Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль (Колин Фаррелл) и Кубок Вольпи за лучшую женскую роль (Кейт Бланшетт) соответственно.
С момента своего создания в 1999 году Гран-при ФИПРЕССИ (FIPRESCI) получали такие известные кинематографисты, как Марен Эйд, Педро Альмодовар, Пол Томас Андерсон, Альфонсо Куарон, Жан-Люк Годар, Рюсуке Хамагучи, Майкл Ханеке, Ричард Линклейтер, Джордж Миллер, Хлоя Чжао и другие.
Гран-при ФИПРЕССИ будет вручен 22 сентября на церемонии открытия 71-го фестиваля в Сан-Себастьяне.