Фильм "Опавшие листья" назван лучшей картиной года

Фильм "Опавшие листья" Аки Каурисмяки, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале, получит Гран-при Международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ 2023 как лучший фильм года. В Каннах картине присудили Приз жюри и еще она заслужила специальное упоминание Французской ассоциации киноискусств (AFCAE).

Это уже второй раз, когда финский режиссер получает награду ФИПРЕССИ - в 2017 году критики всего мира оценили его картину "По ту сторону надежды". В этом году в голосовании приняли участие 669 участников (рекордное число), которые и выбрали это камерное кино о любви совместного производства Финляндии и Германии из всех картин, выпущенных после 1 июля 2022 года.