Начались съемки сериала "жЫЫЫзнь" с Ходченковой и Галустяном

В первобытном лесу на пасмурном берегу реки живет племя. Кровожадные хищники, постоянная нехватка еды и отсутствие медицины вынуждают людей изо дня в день бороться за жизнь - или "жЫЫЫзнь". Именно этим словом и называется новый сериал, главные роли в котором исполнят Михаил Галустян и Светлана Ходченкова.

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Вождь (Михаил Галустян), которому катастрофически не хватает зрелости и опыта, хочет, чтобы все в племени в первую очередь считали его своим другом. Он всячески старается скрасить жизнь своих соплеменников и отвлечь их от реалий ужасного окружающего мира, в борьбе с которыми он бессилен.

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К несчастью Вождя, на соседнем очень солнечном берегу реки во главе с Вождихой (Светлана Ходченкова) живет более развитое племя "Придурков", куда и сбегает один из его охотников, не выдержав тягот первобытной жизни. Ко всеобщему удивлению, его там не убивают, а наоборот, дают жилье и красивую женщину. Пораженные такими перспективами жители пасмурного берега стали стремиться в племя "Придурков", но ждет ли их там по-настоящему лучшая жизнь или это просто красивая картинка?

Режиссеры проекта Александр Бойков ("Отпуск", "Миша портит все") и Эмиль Никогосян ("Идеальная семья", "Новый человек") ранее уже работали вместе над созданием сериала "Друг на час".

В сериале "жЫЫЫзнь" также снимаются Борис Дергачев, Михаил Кремер, Петр Скворцов и другие. Съемки будут проходить в Абхазии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

По словам Александра Бойкова, прочитав сценарий, он подумал, что будет здорово снять такую развлекательную историю в декорациях "Властелина колец". "Наша команда потратила несколько месяцев на поиски доисторических локаций: нам пришлось даже строить в горах целую деревню, что дается тяжелыми производственными усилиями, но оценивая результат, понимаешь - оно того стоит".

Светлана Ходченкова рассказывает, что, несмотря на жанр сериала, все к нему причастные будут говорить о серьезных вещах. "О сложности выбора и о том, что такое хорошо и что такое плохо. Эта легкая, на первый взгляд, история, рассказанная от лица первобытного общества, показывает множество самых разных нюансов человеческих взаимоотношений. Что касается моей героини Вождихи "Придурков", то мне нравится ее сложный саркастический характер. Съемки проходят в Абхазии, и это еще один приятный момент, я давно хотела сюда съездить", - сказала актриса.

Михаил Галустян рассказал следующее: "У нас будут очень непростые и самые долгие в моей карьере выездные съемки: экспедиция в Абхазию, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. Радует актерский состав - все профессионалы своего дела. Должно получиться весело, красиво и трогательно. На съемках днем безумно жарко, а ночью - холодно. Шкуры, костюмы - все, как в историческом кино. Огромное количество актеров задействовано, большая съемочная группа и очень непростая логистика: это, на мой взгляд, один из самых глобальных проектов".