«Кровь брызнула, когда отец ударил кинжалом»: что осталось за кадром фильма «Табор уходит в небо»

Этот фильм собрал у экранов 65 миллионов зрителей и стал лидером советского проката в 1976 году. «Табор уходит в небо» вошел в рейтинг самых кассовых кинолент за всю историю киноиндустрии СССР. Копии фильма были проданы для проката в 120 стран мира. Молдавский режиссер Эмиль Лотяну снял настоящую музыкальную драму о строптивой цыганской душе. Не меньшие страсти кипели и за кадром. MIR24.TV рассказывает, как актеры укрощали лошадей, дрались на настоящих ножах и искали кочевых цыган.

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Смотрите музыкальную драму со Светланой Томой и Григоре Григориу в главных ролях в четверг, 24 августа, в 23:05 и в воскресенье, 27 августа, в 06:25 на телеканале «МИР». А в 06:00 в воскресенье в эфир выйдет программа «Наше кино. История большой любви» – о том, как создавался самый известный советский фильм о гордом и свободолюбивом цыганском народе.

Как проходили кинопробы

Известно, что актеров Эмиль Лотяну отбирал скрупулезно и долго. На кинопробы он приглашал лучших артистов. Однако для многих легендарная кинолента «Табор уходит в небо» стала дебютом. Заслуженный деятель искусств, актер театра «Сатирикус» Серджиу Финити в фильме сыграл цыгана Бубулю. Эта роль стала для него первой в кино. Молодой Финити только вернулся из армии и оформлял документы. Актер мечтал продолжить игру в театре, а попал на съемочную площадку. По воле судьбы ассистентом режиссера оказался сокурсник Финити. От него актер и получил срочную телеграмму с просьбой незамедлительно прилететь в Каунас.

«Там было много претендентов на роль Бубули. Человек двенадцать точно. Лотяну даже с кое-кем уже заключил контракты, но ему постоянно что-то не нравилось. Ему порекомендовали меня. Лотяну посмотрел на меня и сказал: «Улыбнись». Я улыбнулся. Потом велел засмеяться – я начал смеяться. Потом сказал: «Плачь!» Я заплакал. Эту проверку я прошел нормально. А потом он спросил: «На лошади скачешь?» А я ему в ответ: «Не умею, но за три дня научусь». Я парашютист, адреналин у меня в крови. Я тут же пошел на манеж и начал тренироваться. На второй день приехал Лотяну, а я ему с ходу и «свечку» на коне, и отрыв в седле. Все то, что потом и было снято», – вспоминает Серджиу Финити.

Заветную телеграмму с приглашением на кинопробы мечтали получить многие советские актеры. Слава о масштабном проекте разнеслась по всему Советскому Союзу еще до команды «мотор!». Мало кто знает, но в съемках киноленты Эмилю Лотяну отказала родная киностудия «Молдова-фильм». Поэтому снимать цыганскую драму он отправился в Москву. Это была его первая работа на «Мосфильме». В руках был сценарий и две утвержденные роли – цыганки Рады и конокрада Лойко Зобара. Позже советские кинокритики писали, что эти роли были прописаны Лотяну специально для Григоре Григориу и Светланы Тома. Они были знакомы более десяти лет. Лотяну уже снимал этих актеров в своих лентах «Красные поляны» и «Лэутары».

«Лотяну говорил, что в Григоре Григориу есть обезоруживающее молчание, в нем собраны целые этнические плиты. На роль Зобара Лотяну представлял только его. А когда были кинопробы и худсовет утверждал состав, возник вопрос: почему бы не утвердить на роль Лойко известных советских актеров или коренных цыган? Но Эмиль Лотяну отстоял кандидатуру. Так и сказал: «Без Григориу снимать не буду! Нет героя – нет фильма», – рассказывает сын Григоре Григориу, режиссер Октавиан Григориу.

Несмотря на то, что в копилке известного актера уже было около десятка фильмов, роль Лойко Зобара стала самой сложной для Григоре Григориу. Удалого конокрада, обольстителя и укротителя нужно было сыграть убедительно.

«Когда он работал над ролью Зобара, знаете, чем он занимался? Он метал молот. Каждое утро он закручивал себя, как в центрифуге, и метал. Выбрасывал этот сгусток энергии. Эта роль была ему предначертана. Когда он был младенцем, моя бабушка почему-то решила отнести его к цыганской гадалке. А гадалка ему нагадала, что быть ему конокрадом. Бабушку это обескуражило, даже напугало. А вы посмотрите, ведь спустя годы предсказание сбылось», – рассказывает Октавиан Григориу.

Эмиль Лотяну словно отлавливал нужные ему лица. Возникал из ниоткуда. Так он появился перед актером Всеволодом Даниловым. Лотяну отметил игру актера в картине «Дмитрий Кантемир» и предложил сниматься в киноленте «Табор уходит в небо». Гаврилову досталась драматическая роль Данилы – отца Рады, недавно вернувшегося с солдатской службы.

«Мы приехали на «Мосфильм». Это было очень волнительно. Сами понимаете, какие люди, артисты там ходят. Отказываться от роли, когда тебе уже 32, а за плечами только три фильма? Конечно, нет. На пробах с Лотяну сидела пожилая женщина, тогда я еще не знал, кто это. Я сыграл свой эпизод – упал на колени перед женщиной. И вдруг за моей спиной раздались возгласы с цыганским акцентом: «Вай, вай, вай!». Лотяну познакомил нас. Это была Ляля Сергеевна Черная. Певица, танцовщица, потрясающий человек. Я понравился ей, она мне поверила. Так меня сразу отправили на грим», – вспоминает народный артист Молдовы, актер Всеволод Гаврилов.

Цыганские страсти

Цыган для фильма «Табор уходит в небо» Эмиль Лотяну искал по всему Советскому Союзу. Объездил целую страну: Сибирь, Урал , Забайкалье. К съемкам привлекли и оседлых цыган из московского музыкально-драматического театра «Ромэн». В фильме участвовали целые династии – Бузылевы, Жемчужные, Волшаниновы. Они были и консультантами, и певцами, и актерами. На площадку приходили целым табором. Но Лотяну продолжал подбирать фактурные лица, как он часто говорил, «натуру». Он искал кочевников, которых не коснулась цивилизация.

«Мы снимали фильм в Закарпатье, городок Виноградово расположен на границе с Венгрией. Там, в Закарпатье, и нашли кочевых цыган. Это был целый табор. И я помню, как Лотяну сказал нам: «Ну, вот, смотрите – безграмотные, без паспортов, а какие полиглоты! Знают венгерский, польский, русский, румынский. Они умнее всех вас!». В них было то, чего не было у московских цыган. Мы видели этот пыл в массовках, это неповторимо!» – вспоминает актер, заслуженный деятель искусств Серджиу Финити.

Кстати, не все цыгане благосклонно отнеслись к тому, что про них будут снимать большое кино. Особенно цыганки. Женщины признавались, что ни за что не согласились бы сыграть Раду. В таборе незамужней женщине не принято обнажаться перед мужчиной. А тем более высмеивать его перед остальными цыганами. Эти сцены Лотяну добавил в сценарий с художественной целью – придать большего драматизма картине.

«Лотяну хорошо ладил с цыганами, он очень любил эту нацию. Уважал их. Конечно, конфликты на съемочной площадке были. С массовкой, с кочевыми – в основном по эпизодам. А вот более капризными оказались московские цыгане. Некоторые ставили условия. Начинали сниматься – повышали ставку», – рассказывает исполнитель роли Бубули, актер Серджиу Финити.

Цыгане, которые все же поддались на эту авантюру и снимались в кино, ставили главным условием правдоподобность всех сцен. Дмитрий Бузылев исполнил роль брата Рады и запомнился зрителю благодаря сцене драки на ярмарке. Будучи потомком сибирских кочевых цыган, он хорошо владел охотничьим ножом.

«Бузылев – цыган и по крови, и по нравам. А с ножом у них контакт близкий с давних времен. Там не пошутишь, на цыганскую девушку не глянешь – возьмут на ножи. Когда Бузылеву дали бутафорский нож, он категорически сказал «нет». Они дрались на настоящих ножах. Конечно, каскадеры им поставили эту драку. Но технически это было больше нужно напарнику его – Буликяну», – рассказывает народный артист Молдовы, актер Всеволод Гаврилов.

Лотяну умел находить таланты. Одной из самых юных актрис была восьмилетняя Алена Бузылева. Маленькая цыганочка исполнила в киноленте песню «Нацэ ноха» («Юбки нет» – прим. ред.). Зритель долгое время не мог поверить в то, что мощный голос принадлежит юному дарованию. Музыка звучала и на съемочной площадке, и вне кадра. Актеры вспоминают: когда Лотяну объявлял перерыв, цыгане бросались в пляс и пели песни. Так же и в кино: борьба шла за каждую ноту.

«В ряд стояли все: гитарист Шишков, Ляля Сергеевна Черная. Проезд камеры, оператор снимал панорамой всех актеров, одного за другим. Лотяну попросил гитариста Билаша сыграть один аккорд, как только камера остановится возле него. Мотор, начали! Как только камера остановилась у Билаша, он выдал не аккорд, а целую партию. Так снимали несколько дублей. Лотяну кричит: «Билаш, я же аккорд прошу, а не целую песню!». А Билаш разозлился, дернул гитару и в ответ: «Я известный гитарист, цыганский народ меня не поймет! Подумает, разучился я совсем играть». Как они там дальше договаривались, я не знаю», – со смехом вспоминает народный артист Молдовы, актер Всеволод Гаврилов.

Ах, кони мои, кони!

Строптивыми были не только цыгане, но и их верные друзья – лошади. Для киноленты «Табор уходит в небо» Эмиль Лотяну скакунов отбирал лично. В съемках фильма были задействованы лучшие лошади кавалерийского полка из подмосковного клуба Алабино. Этот клуб называли «мосфильмовским», ведь здешние скакуны часто снимались в советском кино. Остальной табун добирали из местных закарпатских колхозов.

«Конь, с которым работал Гриша Григориу, стоил огромных денег. Породистый рысак, натренированный. А какие трюки выполнял на коне Сережа Финити! За полтора месяца до съемок они тренировались на манеже. Не просто сели и поехали. У каждой лошади свой характер. Поэтому актеров с лошадьми знакомили заранее, привыкали к животному. Но когда Лотяну заикнулся, что я должен сесть в седло, я отказался. Я их боюсь, у них четыре копыта. Мое кредо: не умеешь – не берись. Есть каскадеры», – рассказывает народный артист Молдовы, актер Всеволод Гаврилов.

Исполнителю роли Бубули, Серджиу Финити, достался настоящий чемпион – конь Закат. Вольнолюбивый жеребец не раз пытался сбросить Серджиу с седла и отказывался выполнять команды. Чтобы с ним подружиться, пришлось идти на хитрости.

«Он меня сначала вообще не воспринимал. Даже в той сцене, где я спасаю Зобара на ратушной площади, он никак не хотел вставать в свечку. Но все-таки в Закарпатье я подружился с ним. Я его ягодами с руки кормил, ухаживал за ним. Прошел год, я снимался в фильме «По волчьему следу» и вдруг узнаю, что опять приезжает Алабино со своими лошадьми. Ассистент режиссера мне говорит: «Видишь того рыжего коня в табуне? Это – Закат». Мы стояли метров за двести, но я окликнул его по имени. И вдруг он вышел из табуна, подошел ко мне и начал ластиться. Я, наверное, от любви так не плакал, как от этой ласки и признательности!», – со слезами на глазах вспоминает Серджиу Финити.

Во время съемок фильма «Табор уходит в небо» для скакунов была оборудована специальная конюшня. Актеры продолжали тренировки на лошадях, ухаживали за ними и приручали. Одна из таких тренировок чуть не стоила жизни актеру Григоре Григориу и дочке московского барона Волошина.

«Николай Волошин – один из баронов – уезжал в Москву на концерт. У него была молодая дочка. Барон подошел к моему отцу и сказал: «Григоре, не могу ее никому доверить – доверяю тебе». Отец вставал рано, седлал лошадь и тренировался. Чтобы не оставлять девчонку одну, оседлал еще одного коня – Слона. Слон поскакал галопом, а потом сорвался в одночасье к обрыву. Цыганочка испугалась. Отцу удалось на скаку остановить строптивую лошадь, спустить девочку. Потом выяснилось, что конь Слон – самый неуправляемый в табуне и не выносит уздечку», – рассказал сын Григоре Григориу, режиссер Октавиан Григориу.

Режим Лотяну: от рассвета до заката

Съемки в Закарпатье шли более трех месяцев. И все под открытым небом. Актеры и сегодня с содроганием вспоминают, каким порой беспощадным был Лотяну. Они вставали в 5 часов утра и работали до изнеможения, пока режиссер не получит желаемого результата в кадре. Короткий эпизод, где Бубуля идет спасать Лойко с пистолетом, снимали полдня. Серджиу Финити вспоминает: на эту сцену ушло около шести дублей.

«Это был сложный день – октябрь, 6 градусов тепла. А меня мочат из брандспойта, как будто дождь идет. И этот китель не успевал высохнуть, его над костром грели. Так и снимали: 50 грамм выпиваешь, китель накидываешь, чтоб не замерзнуть – и вперед. Но вы знаете, это были уроки настоящего актерского мастерства. Вряд ли я бы получил такие где-то еще. Это мне очень пригодилось в последующих фильмах», – рассказывает Серджиу Финити.

В сложных условиях снимали падение Рады и Зобара в реку Тиса. Актеры вспоминают: было так холодно, что зуб на зуб не попадал. Ассистенты нашли в соседней деревне гусиный жир. Им мазали актеров, чтобы те окончательно не замерзли, ведь снимать пришлось не с одного дубля. Операторы столкнулись еще с одной проблемой: никак не получалась снять крупный план со Светланой Тома. От холода у нее изо рта шел пар. Чтобы избежать киноляпа, актрисе пришлось держать во рту лед.

«Эту сцену должны были снимать летом, а пришлось снимать поздней осенью. Мерзли руки, ноги. Но они должны были доснять этот материал, эту сцену. Об этом всегда с особым героизмом рассказывала Светлана Тома. Как они скатывались и падали в ледяную реку. И про то, как отец поднимал ее со дна, на руках, как вымпел», – вспоминает сын Григоре Григориу, Октавиан.

Лотяну требовал от актеров правдоподобной и эмоциональной игры. Поэтому иногда шел на хитрости, не предупреждая об этом съемочную группу. Так, в сцене, где Зобар убивает Раду, неподдельный ужас Григоре Григориу не сыграл, а прожил. Актер на всю жизнь запомнил, как вонзил нож в Светлану Тома. Острие должно было войти в замаскированную металлическую пластину. Однако Лотяну не предупредил, что под нее заложили капсулу с кровью.

«Кровь брызнула, когда отец ударил кинжалом. На мгновенье ему показалось, что он убил ее. Он обернулся на съемочную группу, все стояли в оцепенении. Немая сцена. Они все подыграли. Он был актером, которого разыграли», – рассказывает Октавиан Григориу.

О том, что Эмиль Лотяну бывает жестким и бескомпромиссным, знали все на площадке. В порыве гнева он мог даже выругаться на актера, а за удачный дубль расцеловать. Взрывоопасный характер не раз приводил к конфликтам.

«Великого режиссера не обманешь. Он такое там вытворял, что московские операторы были порой в ужасе, ведь на «Мосфильме» так с артистами не говорят. Со мной он такого себе не позволял», – вспоминает народный артист Молдовы, актер Всеволод Гаврилов.

Кстати, роль Данилы для Всеволода Гаврилова стала последней в кинолентах Лотяну. Виной всему сцена с участием актера, вырезанная из фильма. Режиссер приглашал актера на съемки фильма «Мой ласковый и нежный зверь», но тот наотрез отказался.

«Операторы 15 метров держали меня на крупном плане. Снимали Данило, который идет на Зобара, убившего дочь. Была команда «стоп, снято» и поцелуи от Лотяну. Меня трясло от эмоций. Николай Волошин, солист театра Ромэн, даже спросил меня: «Ты что, убивал когда-либо людей? Такими глазами идут только убивать». Но потом весь этот проход был вырезан, и мы с Лотяну рассорились», – рассказывает актер Всеволод Гаврилов.

Мало кто знает, но сцены Эмиль Лотяну срезал не по собственной прихоти. За время работы над фильмом было снято очень много материала. Как вспоминает актер Серджиу Финити, его хватило бы на целый сериал. Однако по приказу чиновников пленку пришлось резать.

«Помню, был в Москве, зашел на киностудию, а он как раз монтировал «Табор уходит в небо» и плакал. Плакал! Ему из двух серий сказали сделать одну. Он резал и кричал: «Сережа, ну посмотри, какие кадры!». И продолжал плакать!» – поделился воспоминаниями актер Серджиу Финити.