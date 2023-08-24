"Оппенгеймер" не будут показывать в кинотеатрах России

Фильм "Оппенгеймер" не покажут в российских кинотеатрах ни в каком виде, утверждает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники. В том числе - в виде т.н. "предсеансного обслуживания", как в сентябре некоторые кинотеатры попытаются показать "Барби".

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Как поясняется, в отличие от "Барби", в случае с возможными показами картины Кристофера Нолана об одном из "отцов" атомной бомбы возникли непреодолимые препятствия.

Напомним, ранее сообщалось, что старт демонстраций "Барби" запланирован на 9 сентября в некоторых кинотеатрах страны - показы будут предварять официальный сеанс, российскую короткометражку "Фора X". Обещано, что ленту Греты Гервиг покажут в хорошем качестве с "официальными русскими голосами" главных актёров.

При этом крупные сети кинотеатров сразу заявили, что без прокатного удостоверения показывать ни "Барби", ни "Оппенгеймера" не будут. Министерство культуры РФ сообщило, что не получало заявок на эти картины.